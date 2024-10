Kurz vor Weiterreise König Charles III.: Traditionelle Räucherzeremonie in Australien

König Charles III. nahm in Sydney an einer traditionellen Feuerzeremonie teil. (lau/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 21:31 Uhr

Am letzten vollen Tag seines Australienbesuchs nahm König Charles III. in Sydney unter anderem an einer traditionellen Feuerzeremonie teil. Ein Ureinwohner-Vertreter hieß den Monarchen Down Under willkommen.

Einen Tag, nachdem er im australischen Parlament mit Zwischenrufen zu kämpfen hatte, setzte der englische König Charles III. (75) seinen Australienbesuch auf erfreulichere Weise fort. Am Dienstag (22. Oktober), dem letzten vollen Tag von Charles und Königin Camilla (77) in Down Under, besuchte der britische Monarch in Sydney das National Centre of Indigenous Excellence und traf dort unter anderem auf einen Ureinwohner-Vertreter, der Charles freundlich im Land willkommen hieß.

Video News

Traditionelle Räucherzeremonie für den König

In dem nationalen Zentrum nahm der König unter anderem an einer Räucherzeremonie mit Angehörigen des Gadigal-Volkes der Eora-Nation teil. Charles stand bei der Zeremonie an einer Feuerstelle im Freien, während reinigender Rauch über ihn wehte. Auch eine Tanzvorführung von Aborigines und Torres-Strait-Insulanern sah er sich in einer Sporthalle an, und sagte im Anschluss Sky zufolge an die Tänzerinnen und Tänzer gewandt: "Das sah nach einem guten Training aus. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Alter noch machen kann."

Ureinwohner-Vertreter Onkel Allan Murray hieß den König dann herzlich in Australien willkommen. "Willkommen in unserem Land", sagte er, und erklärte weiter, dass es das Ziel der australischen Ureinwohner sei, "unsere eigene Souveränität" zu erreichen.

Charles sah sich am Tag zuvor im australischen Parlament in der Hauptstadt Canberra der unabhängigen Senatorin Lidia Thorpe (51) gegenüber. Nach seiner Rede erklärte sie unter anderem: "Dies ist nicht Euer Land, Ihr seid nicht mein König."

Thorpe ist eine unabhängige Senatorin aus Victoria und eine australische Ureinwohnerin, die sich seit langem für einen Vertrag zwischen der australischen Regierung und den Ureinwohnern des Landes einsetzt. Australien ist die einzige ehemalige britische Kolonie ohne einen solchen Vertrag, und viele Aborigines und Torres-Strait-Insulaner betonen, dass sie ihre Souveränität oder ihr Land nie an die Krone abgetreten haben.

Am Mittwoch (23. Oktober) werden König Charles III. und Königin Camilla nach Samoa weiterreisen. Am Ende der Woche soll es dann zurück in die britische Heimat gehen.