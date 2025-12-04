Stars König Charles möchte seinen Enkeln kein ’schreckliches Horror-Erbe‘ hinterlassen

Der britische Monarch ist ein leidenschaftlicher Umweltschützer - dabei denkt er immer an die junge Generation.

König Charles möchte nicht, dass seine Enkel ihn beschuldigen, die Rettung des Planeten vernachlässigt zu haben.

Der britische Monarch ist ein überzeugter Umweltschützer. Er offenbarte, dass sein Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel davon motiviert ist, den jüngeren Generationen kein „schreckliches Horror-Erbe“ zu hinterlassen.

Im Dokumentarfilm ‚Steve Backshall’s Royal Arctic Challenge‘, der auf die Reise des Royals in die kanadische Arktis 1975 zurückblickt, sagte er: „Diese Dinge sind zu retten. Aber es erscheint mir sehr eigenartig, dass in anderen Bereichen jeder das, was die Wissenschaftler sagen, als absolut wahre und lebenswichtige Wahrheit akzeptiert – aber in diesem Fall aus irgendeinem Grund offenbar nicht so einfach.“

Charles will sich aus einem besonderen Grund weiter für den Umweltschutz einsetzen. „Denn mir liegt, wenn es etwas wert ist, die jüngere Generation am Herzen“, betonte er. „Für mich ist es nicht fair, ihnen etwas in einem weit schlimmeren Zustand zu hinterlassen, als ich es vorgefunden habe, wenn ihr versteht, was ich meine.“ Der 78-Jährige fügte hinzu: „Deshalb habe ich all diese Jahre damit verbracht, weil ich nicht möchte, dass meine Enkel mich beschuldigen, nichts dagegen getan zu haben. Das ist der Schlüssel.“

Die Reise des damaligen Prinzen von Wales in die kanadische Arktis war eine „prägende Erfahrung“ und half, seine Leidenschaft für die Umwelt zu formen. Charles wagte einen 30-minütigen Tauchgang unter dem Eis, der nachträglich von den Organisatoren als gefährlicher eingeschätzt wurde, als sein Team ursprünglich annahm. „Ich fürchte, ich habe immer dazu geneigt, das Leben gefährlich zu leben. Gott sei Dank war ich damals jung, heute hätte ich das nie überlebt“, lachte der britische König. „Ich denke, ich bin zu alt, um zurückzugehen.“