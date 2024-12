Besinnliche Grüße der Royals König Charles und Camilla: Dieses Bild ziert ihre Weihnachtskarte

Die Weihnachtskarte der Royals im Jahr 2024. (jom/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 12:30 Uhr

König Charles III. und Ehefrau Königin Camilla haben ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht. Das dafür verwendete Foto fällt schlichter aus als im vergangenen Jahr.

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben ihre Weihnachtskarte für 2024 präsentiert. Das Paar setzt in diesem Jahr auf eine schlichtere Version als 2023. Dafür sorgt das für die Karte ausgewählte Foto.

Wichtiger Moment festgehalten

Das Bild des lächelnden Paares wurde von Millie Pilkington in den Gärten des Buckingham Palasts aufgenommen. Laut BBC entstand es im vergangenen April, hinter Charles und Camilla erstrahlen rosa und violette Blumen, die einen Kontrast zur grünen Umgebung bieten. Für einen Farbtupfer sorgt auch Königin Camilla, die ein blaues Wollkrepp-Kleid trägt. Charles wählte einen grauen Anzug und eine blaue Krawatte, seine rechte Hand steckte er für das Foto in die Hosentasche. Wie die BBC berichtet, soll das Foto laut des Palasts den Moment widerspiegeln, als in das Leben der Royals wieder etwas Normalität zurückkehrte. Der König nahm im April seine Arbeit in der Öffentlichkeit nach seiner Krebsdiagnose wieder auf.

"Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr", lauten die besinnlichen Grüße der Royals zu dem Bild. Rund 2.700 Karten sollen an Menschen auf der ganzen Welt verschickt werden. Unter anderem sollen sich Familienangehörige, Freunde, Politiker und Organisationen über die Grüße freuen dürfen.

Im vergangenen Jahr fiel die royale Weihnachtskarte noch prunkvoller aus. Das ausgewählte Foto des britischen Königs und der Königin stammte von ihrem großen Tag des Jahres: der Krönung am 6. Mai. Darauf sind sie in prunkvoller Kleidung zu sehen, mit Krone, Krönungstunika und dem Throngewand.

2022 wählte das Paar für seine erste Weihnachtsgrußbotschaft als amtierende Monarchen ein Foto von den Highland Games in Schottland, die der König damals eröffnete. Es wurde nur fünf Tage vor dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) aufgenommen. Charles trug auf dem von dem preisgekrönten Fotografen Samir Hussein geschossenen Bild einen Tweed-Anzug mit rot-grün-beiger Krawatte. Camilla einen passenden grünen Anzug sowie einen Hut mit Fasanenmotiv und Perlenohrringe.