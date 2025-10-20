Stars König Charles und Cate Blanchett machen einen Podcast

Bang Showbiz | 20.10.2025, 11:00 Uhr

König Charles hat heimlich einen Podcast mit Cate Blanchett aufgenommen.

In dem Podcast mit dem Titel ‚Unearthed‘ unterhalten sich die 56-jährige Oscar-Preisträgerin, der 76-jährige Monarch sowie Dr. Elinor Breman, leitende Forscherin für Saatgutkonservierung am Royal Botanic Gardens in Kew, über die Millennium Seed Bank. Die weltweit bekannte Samenbank, die im Jahr 2000 von König Charles eröffnet wurde und vom Royal Botanic Gardens in Kew verwaltet wird, spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Natur und setzt sich dafür ein, Pflanzenarten vor dem Aussterben durch den Klimawandel und Umweltbedrohungen zu bewahren.

In dem 22-minütigen Podcast, der im Juli in Windsor, Berkshire, Südwestengland, aufgenommen wurde, sagte Blanchett: „Die Arbeit der Samenbank ist von großer Dringlichkeit. Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass 97 Prozent der Wildblumenwiesen zerstört wurden.

Ich glaube nicht, dass wir das hier wirklich verstehen, denn wenn wir uns umschauen, sehen wir unmittelbar so viel natürliche Schönheit. Aber wir denken nicht darüber nach, wie fragil sie ist.“

König Charles sagte, die Arbeit der Millennium Seed Bank sei für den Erhalt der Artenvielfalt für viele kommende Generationen von entscheidender Bedeutung. Er fügte hinzu: „Ich fand, das war ein guter Vorwand, denn ich wusste um den tatsächlichen Schaden, der seit dem Krieg an all unseren blumenreichen Wiesen angerichtet wurde.“ Der Royal ist „sehr stolz“, Schirmherr von Kew zu sein: „Ich finde es wunderbar, was die Samenbank leistet, aber wir müssen den Prozess beschleunigen.“

Neben der Millennium Seed Bank, die seit ihrer Gründung fast 2,5 Milliarden Samen von über 40.000 Arten gereinigt, getrocknet und in begehbaren Gefrierkammern bei -20 Grad in Wakehurst gelagert hat, diskutierten Blanchett und König Charles darüber, wie die Pharmaindustrie zum Schutz der Pflanzenwelt beiträgt, da viele Medikamente aus Pflanzen gewonnen werden.