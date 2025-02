Stars König Charles und Königin Camilla: Emotionale Botschaft zum Weltkrebstag

King Charles Queen Camilla Sydney Getty 21.10.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 14:00 Uhr

Das britische Königspaar macht mit einer besonderne Botschaft auf den wichtigen Tag aufmerksam.

König Charles und Königin Camilla haben anlässlich des Weltkrebstages eine Botschaft der Liebe verbreitet.

Der 76-jährige Monarch erhielt vor einem Jahr selbst die Schock-Diagnose Krebs. Zum Weltkrebstag am Dienstag (4. Februar) veröffentlichten er und seine 77-jährige Ehefrau eine besondere Nachricht an alle, die gegen die Krankheit kämpfen, sowie an die verschiedenen Menschen und Organisationen, die den Patienten helfen.

In einem Statement auf dem offiziellen X-Account der königlichen Familie heißt es: „An diesem Weltkrebstag senden wir unsere Liebe an alle, die mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen haben – sowie an die unglaublichen Ärzte, Krankenschwestern, Wohltätigkeitsorganisationen und Familien, die unermüdlich daran arbeiten, sie zu unterstützen.“

Ihre Worte unterstrichen die Royals mit einem Emoji, das betende Hände zeigt. Außerdem verwiesen sie auf britische Hilfsorganisationen wie Macmillan Cancer Support, Maggie’s Centres und Cancer Research UK, an die sich Krebspatienten und Angehörige wenden können.

Neben der Nachricht war ein Video zu sehen, in dem unter anderem der Wasserspringer Tom Daley zu Wort kommt. Der Olympiasieger hatte seinen Vater an Krebs verloren. Bei dem schottischen Bahnradsportler Chris Hoy wurde im September 2023 Prostatakrebs im vierten Stadium diagnostiziert. 13 Monate später gab er bekannt, dass seine Krankheit unheilbar ist. In dem Video erklärte er: „Wir stehen das alle gemeinsam durch, ihr seid nicht allein. Lebt das Leben weiter, jeden Tag, lächelt weiter und vergesst nicht, das Hier und Jetzt zu genießen.“