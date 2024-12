Ein Termin nach dem anderen Königin Camilla und König Charles lauschen Weihnachtssongs im Palast

König Charles III. und Königin Camilla am Mittwochabend im Buckingham-Palast. (ncz/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 10:15 Uhr

König Charles III. und Königin Camilla haben am Mittwochabend einen Chor im Palast begrüßt, der für Weihnachtsstimmung sorgte. Für Camilla war es bereits der zweite Termin des Tages - offenbar mit etwas Stress verbunden.

Königin Camilla (77) scheint nach ihrer Lungenentzündung wieder vollends genesen und stürzt sich in die Arbeit: Am Mittwoch nahm die 77-Jährige gleich zwei Termine hintereinander wahr – und hatte nicht mal Zeit für einen Outfitwechsel. Am Mittwochabend (11. Dezember) begrüßten Camilla und Ehemann König Charles III. (76) die Sängerinnen eines Chors von Militärehefrauen im Musikzimmer des Buckingham-Palasts und lauschten unter anderem einer Performance eines eigens für den Geburtstag des Monarchen im November geschriebenen Liedes mit dem Titel "November Sunday".

"Das ist die erste Aufführung dieses Arrangements", teilte die Dirigentin und künstlerische Leiterin des Military Wives Choirs mit. "Wirklich? Großer Gott", sagte Charles darauf laut "Daily Mail" überrascht. Königin Camilla entdeckte indessen Leutnant Johnny Thompson, den durch die Krönung von Charles im Mai 2023 bekannt gewordenen "heißen Equerry" des Monarchen, in der Menge und spornte ihn an, beim nächsten Lied mitzusingen.

Anschließend sang der Chor gemeinsam mit Mitgliedern des Royal Household Choir, bestehend aus Angestellten der Königsfamilie, das beliebte Weihnachtslied "We Wish you a Merry Christmas". Nach dem Auftritt scherzte König Charles III. mit Bezug auf den Songtext: "Vielen Dank! Wir könnten etwas Feigenpudding essen!"

Camilla im Terminstress?

Mit einem solchen hatte Königin Camilla am Mittwochmittag bereits zu tun: Die Königin besuchte ein Weihnachtsessen einer Wohltätigkeitsorganisation in London und durfte dabei einen riesigen Christmaspudding mit Brandy übergießen und flambieren – eine britische Weihnachtstradition. "Haltet eure Haare fest", warnte Camilla dabei scherzhaft.

Offenbar kam Camilla direkt von dem festlichen Mittagessen zur musikalischen Performance – denn sie trug noch dasselbe Outfit: ein dunkelgrünes Wollkostüm von Anna Valentine, darunter eine cremefarbene Bluse sowie ein auffälliges Perlencollier.