Gewohnt elegant Königin Letizia strahlt neben König Felipe bei Veranstaltung

Königin Letizia und König Felipe am 18. Dezember 2024. (dam/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 12:22 Uhr

Auch kurz vor Weihnachten nehmen König Felipe und Königin Letizia ihre royalen Pflichten wahr. Nun waren sie gemeinsam bei einem Termin einer Wohltätigkeitsorganisation - und zwar gewohnt modebewusst.

Königin Letizia (52) begeistert mit einem eleganten Look. Am Mittwoch, den 18. Dezember, wohnte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann König Felipe (56) einem Termin bei der Wohltätigkeitsorganisation "Princess of Girona Foundation" bei. Anlässlich des Treffens im Palast in der spanischen Hauptstadt Madrid trug Letizia eine langärmlige, rote Bluse. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Maxirock mit großen Blumen und einen dunklen Taillengürtel. Das geschmackvolle Outfit rundete sie mit hohen Stiefeln aus Wildleder und einem natürlichen Make-up ab. Ebenso schick erschien ihr Mann: Felipe trug einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug mit einem weißen Hemd und einer hellblauen gemusterten Krawatte.

Die "Princess of Girona Foundation" ist eine Stiftung, die 2009 gegründet wurde, um junge Menschen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Das Treffen am Mittwoch wollten Letizia und Felipe nutzen, "um die Maßnahmen für das kommende Jahr zu genehmigen" – das geht aus einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account hervor. Dazu gehöre auch ein Hilfsplan zur Unterstützung junger Menschen, die von den Überschwemmungen in Spanien betroffen sind.

Ein eleganter Auftritt folgt dem nächsten

Vor einer Woche zeigte sich Letizia auch in einem modischen Ensemble in der italienischen Hauptstadt Rom. Am 12. Dezember traf sie sich unter anderem mit Mitarbeitern der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Dabei präsentierte sie sich in einer schwarz-weiß gemusterten Kombination aus einem langen Blazer und einem Rock. Das Outfit vervollständigte sie mit einem breiten, schwarzen Gürtel und schwarzen Pumps. Bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) einen Tag zuvor setzte die zweifache Mutter auf mehr Farbe: Letizia präsentierte sich in einem stylishen Kostüm in blassem Rosa.

Bei ihren royalen Auftritten trägt Letizia ihre Haare in vielen Fällen offen. Dabei fallen ihre grauen Strähnen auf, die sie seit drei Jahren nicht mehr färbt. Laut dem Stylisten Tom Smith würde Letizia so "ihre authentische, natürliche Schönheit würdigen". "Der Lockdown hat Königin Letizia geholfen, sich an ihre natürlichen Töne zu gewöhnen, und sie fühlt sich stark und selbstbewusst", erklärte der Friseur einmal der "Daily Mail".