Ohne Ehemann Felipe Königin Letizia von Spanien startet gut gelaunt ihre Solo-Reise

Königin Letizia (l.) und die stellvertretende Außenministerin María Luisa Ramírez am Flughafen in Guatemala. (eee/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 15:25 Uhr

Königin Letizia von Spanien hat ihre dreitägige Solo-Reise begonnen und ist am Mittwoch in Guatemala angekommen. Trotz der anhaltenden Gerüchte über eine Ehekrise mit König Felipe zeigt sie sich bestens gelaunt.

Königin Letizia von Spanien (51) hat ihre dreitägige Solo-Reise begonnen. Die Ehefrau von König Felipe von Spanien (56) ist am Mittwoch in Guatemala gelandet. Am internationalen Flughafen La Aurora wurde die 51-Jährige von der stellvertretenden Außenministerin María Luisa Ramírez empfangen.

In einem ungewohnt legeren Outfit verließ sie lächelnd das Flugzeug der spanischen Luftwaffe. Letizia trug eine beige Straight-Leg-Jeans von Zara, eine weiße Baumwollbluse mit Knopfreihe, weiße Sneaker und eine rote Cargo-Weste. Letztere stammt von aecid, der spanischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit, die auch Anlass für Letizias mehrtätige Reise ist. Denn sie möchte sich vor Ort erneut über verschiedene spanische Kooperationsprojekte in Südamerika informieren.

Gut gelaunt trotz Krisengerüchten

Es ist nicht das erste Mal, dass Letizia mit der Agentur aecid auf Kooperationsreise geht. Schon im vergangenen Jahr ist die ehemalige Journalistin nach Südamerika geflogen, um den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu unterstützen.

Obwohl Letizia und Felipe sich aktuell heftiger denn je mit Gerüchten um eine angebliche Ehekrise herumschlagen müssen, zeigte Letizia sich bestens gelaunt bei ihrem Auftritt in Guatemala.

Letizia und Felipe feierten erst vor Kurzem ihren 20. Hochzeitstag, dennoch gibt es viele Spekulationen in den spanischen Medien über ihre Ehe. Ein Grund für die derzeit brodelnde Gerüchteküche ist ein kürzlich erschienenes Buch eines Royal-Experten über die Königin. Zu den Spekulationen hat sich das Paar bislang nicht geäußert.