Video über Brustkrebserfahrung Sarah Ferguson ist der erster britische Royal auf TikTok

Sarah Ferguson erfuhr im Sommer 2023 von ihrer Brustkrebserkrankung. (dr/spot)

SpotOn News | 19.10.2024, 09:36 Uhr

In ihrem ersten TikTok-Video öffnet sich Sarah Ferguson und spricht dabei emotional wie selten über ihre Brustkrebserkrankung. Damit ist die Herzogin von York der erste britische Royal mit einem offiziellen TikTok-Account.

Die britischen Royals sind bekannt für ihre Affinität bei dem Gebrauch von sozialen Netzwerken. So informieren zum Beispiel König Charles III. (75) oder sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William (42), die Öffentlichkeit regelmäßig über Plattformen wie Instagram oder X über die neuesten Entwicklungen im Königshaus. Doch um einen Social-Media-Kanal machten die Royals bislang einen Bogen: TikTok. Damit ist jetzt aber Schluss: Sarah Ferguson (65) ist das erste Mitglied der königlichen Familie, das nun einen eigenen TikTok-Kanal betreibt. Unter dem Usernamen sarahtheduchess wird sie dort ab sofort ihre Fans mit Neuigkeiten versorgen.

Als erstes Video sieht man die Herzogin von York, die aktuell in der Royal Lodge im Windsor Park residiert, in einer einfachen Jeansjacke und sitzend in der Natur. Dabei beantwortet sie in dem Clip "Mein allererstes TikTok!" einige emotionale Fragen zu ihrer Brustkrebserkrankung, die im Juni 2023 diagnostiziert wurde. Nur wenige Monate später, im Januar 2024, erfuhr sie zudem, dass sie an einer aggressiven Form des Hautkrebses erkrankt ist.

Sarah Ferguson: "Ich wurde wieder zu einem kleinen Mädchen"

Nach den Diagnosen habe sie sich zunächst "leer" gefühlt, und eine "totale Angst" verspürt, berichtet Fergie auf TikTok. Sie erinnere sich an eine Fahrt zwischen zwei Krankenhäuser, die in etwa 40 Minuten gedauert habe. Sie habe dabei nicht gesprochen, was für sie eine völlig neue Erfahrung gewesen sei. "Ich konnte mich nicht äußern, ich habe mich abgeschottet, ich wurde wieder zu einem kleinen Mädchen", so die Ex-Ehefrau von Prinz Andrew weiter.

Jetzt sei sie stolz auf ihre Narben, sie seien wirklich wichtig für sie: "Ich hätte nie gedacht, dass man sich durch Krebs von den Fesseln des Herzens befreien kann, indem man lernt, wie wichtig es ist, richtig darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, um Hilfe zu bitten, zu kapitulieren und zu erkennen, dass alles wieder gut wird." In der Bildunterschrift zu ihrem Video schreibt die Herzogin zudem, dass eine Krebsdiagnose schon nicht einfach sei; das alles zweimal durchmachen zu müssen, sei für sie sehr schwierig gewesen.