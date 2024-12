Palast veröffentlicht farbenfrohes Bild Königin Silvia wird 81: Das ist zu ihrem Geburtstag geplant

Am 10. Dezember nahm Königin Silvia am Nobelpreis-Bankett in Stockholm teil. Zehn Tage später musste sie krankheitsbedingt für die festliche Versammlung der Schwedischen Akademie absagen. (ae/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 10:19 Uhr

Kurz vor Weihnachten steht im schwedischen Königshaus noch ein besonderer Tag an: Königin Silvia wird 81 Jahre alt. Der Palast hat dazu bereits ein Geburtstags-Posting veröffentlicht. Ihren Ehrentag wird die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf im Kreise der Familie verbringen.

Königin Silvia von Schweden feiert am 23. Dezember 2024 ihren 81. Geburtstag. Dazu veröffentlichte der Palast ein farbenfrohes Porträt der Monarchin. Es wird aber keine große Feier geben.

21 Salutschüsse für die Königin

Auf der Instagramseite des Königshauses hieß es am Morgen: "Ihre Majestät die Königin wird heute 81 Jahre alt." Dazu erinnerte der Palast: "Der Geburtstag der Königin ist ein Tag der öffentlichen Flagge. Der Geburtstag ist auch ein offizieller Saluttag." Daher werde mit 21 Schüssen von der "Skeppsholmen-Salutstation in Stockholm und von den Salutstationen in Boden, Härnösand, Karlskrona und Göteborg" gefeiert. Das Geburtstags-Posting für die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (78) enthielt zudem eine Aufnahme, die die Monarchin bei einem öffentlichen Auftritt lächelnd in pinkfarbener Kleidung zeigt.

Private Feier mit allen Enkelkindern

So positiv das Bild daherkommt – das Fest fällt heute angeblich etwas kleiner aus, wie die schwedische Zeitung "Expressen" berichtet. Nach der großen 80. Geburtstagsfeier macht ihr heute wohl nur die engste Familie den Hof. Die Zeitung zitiert die Informationsmanagerin des Palastes, Margareta Thorgren: Demnach soll der Tag ganz privat gestaltet werden. Ihre drei Kinder samt Partner und aller Enkel würden Silvia ehren.

Überschattet wird der Geburtstag von der Sorge um die Gesundheit der Königin. Sie litt seit rund einer Woche unter einer leichten Erkältung und musste für die festliche Versammlung der Schwedischen Akademie am 20. Dezember absagen. Die Königin wolle nicht riskieren, die Veranstaltung durch Husten zu stören, erklärte Margareta Thorgren. In diesem Jahr war Silvia häufiger krankheitsbedingt ausgefallen. Im September musste sie wegen einer Erkältung Termine absagen, im November wegen einer Atemwegsinfektion sogar den gesamten Staatsbesuch in Singapur streichen. Im Frühjahr fiel sie beim Empfang des neuen finnischen Präsidenten in Stockholm mit einem blutunterlaufenen Auge auf.