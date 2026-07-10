Stars Kosten von Taylor Swifts Hochzeit enthüllt

AFC Championship Game: Buffalo Bills v Kansas City Chiefs - Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 14:00 Uhr

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce soll rund 30 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Taylor Swift und Travis Kelce sollen für ihre prunkvolle Hochzeit mit rund 1.000 Gästen schätzungsweise 30 Millionen US-Dollar ausgegeben haben.

Die Popsängerin gab dem NFL-Star am 3. Juli im Madison Square Garden in New York das Jawort. Für die Feierlichkeiten wurde die legendäre Veranstaltungsarena gleich für zwei Abende gemietet – darunter auch ein Probeessen am Vorabend der Hochzeit. Nun schätzt eine Expertin, dass das gesamte Event zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar gekostet haben dürfte. Allein Blumen und Dekoration sollen sich auf rund fünf Millionen US-Dollar belaufen haben.

Esther Lee, Redaktionsleiterin bei ‚The Knot Worldwide‘, sagte gegenüber der Kolumne ‚Page Six‘ der Zeitung ‚New York Post‘: „Während eine durchschnittliche Hochzeit in den USA laut der ‚The Knot Real Weddings Study‘ etwa 34.000 US-Dollar kostet, bewegte sich diese Produktion in einer völlig anderen Größenordnung. Wir schätzen, dass Dekoration und Blumenschmuck mindestens fünf Millionen US-Dollar gekostet haben.“ Die Hochzeitsexpertin fügte hinzu: „Hinzu kommt, dass durch maßgeschneiderte Stoffinstallationen und neue Teppiche der gesamte Veranstaltungsort komplett umgestaltet werden musste.“

Lee geht außerdem davon aus, dass Catering, Service und die gesamte Logistik für die rund 1.100 Gäste bei zu drei Millionen US-Dollar verschlungen haben. Die Outfits von Braut und Bräutigam sowie das Unterhaltungsprogramm hätten die Kosten um weitere zwei Millionen US-Dollar erhöht.

Nach Einschätzung der Expertin dürfte die Planung mehrere Monate in Anspruch genommen haben. Mindestens sechs Planungstreffen seien nötig gewesen. Sie erklärte: „Spitzendesigner wählen nicht einfach irgendein allgemeines Motto. Sie beginnen mit der räumlichen Gestaltung und überlegen, wie sich ein riesiger Veranstaltungsort in eine intime Atmosphäre verwandeln lässt.“

Unterdessen berichtete die ‚Daily Mail‘, dass Taylor und Travis nach ihrer Hochzeit zunächst von der Bildfläche verschwanden, um eine „Mini-Hochzeitsreise“ in Montana zu verbringen, bevor später längere Flitterwochen in Europa folgen sollen. Ein Insider sagte der Zeitung, das Paar habe zunächst die „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genießen wollen und deshalb einige Tage im exklusiven Yellowstone Club in Big Sky im US-Bundesstaat Montana verbracht.

Die Frischvermählten sollen ihre eigentlichen Flitterwochen zunächst verschoben haben, weil sie am Samstag (11. Juli) zu einer Hochzeit in Kalifornien eingeladen sind. Der Wide Receiver der New York Giants, JuJu Smith-Schuster, der früher gemeinsam mit Travis bei den Kansas City Chiefs spielte, heiratet seine Partnerin Laura Kruk in Orange County. Mehrere Medien berichten, dass Taylor und Travis auf der Gästeliste stehen.