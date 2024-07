Stars Krankenhaus statt Konzert: Wie geht es jetzt mit Lena Meyer-Landrut weiter?

Lena Meyer-Landrut - The Voice Studio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 18:00 Uhr

Zwei Auftritte von Lena Meyer-Landrut mussten letztes Wochenende aufgrund eines medizinischen Notfalls kurzfristig abgesagt werden.

Was die enttäuschten Fans der ESC-Siegerin von 2010 zunächst nicht wissen konnten: Der Notfall war die Sängerin selbst; aufgrund von Bauch- und Nierenschmerzen. Bei Instagram findet man unter dem letzten Post auf dem offiziellen Lena-Account aber nicht nur Aufmunterung und Genesungswünsche, sondern auch üble Nachrede, Unterstellungen und harte Vorwürfe. Mancher Besucher wünschte sich eine frühere Entscheidung: „Man hätte das gestern Abend absagen können und dann wären sehr viele Menschen nicht angereist.“

Viele Fans, die extra aus dem Ausland angereist waren, fragen sich nun, ob sie ihr Geld zurückbekämen. „Wir prüfen derzeit mit dem Künstlermanagement, ob es möglich ist, das Konzert im Laufe des Sommers nachzuholen. Wenn das nicht geht, werden wir uns per Mail an die Ticketkäufer und Ticketkäuferinnen wenden und das Geld erstatten“, gibt der Veranstalter des Konzertes in Wangen gegenüber ‚Bild‘ bekannt.

Das Tollwood-Festival, bei dem ebenfalls ihr Auftritt abgesagt wurde, plant, sich in den nächsten Tagen über die Umstände zu äußern.

Aber was ist mit den kommenden Konzerten der Musikerin? „Wir warten derzeit auf neue Erkenntnisse ihres Managements. Stand jetzt werden die Konzerte stattfinden“, so Lenas Tour-Veranstalter. So würde sie am 19. Juli wie geplant im Parktheater Plauen performen.