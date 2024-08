Film ‚Kraven the Hunter‘ wird Kinobesucher ‚total überraschen‘

Bang Showbiz | 15.08.2024, 14:02 Uhr

Der Filmemacher deutete an, dass der Film die Kinobesucher „total überraschen“ wird.

J.C. Candor deutete an, dass ‚Kraven the Hunter‘ die Kinobesucher „total überraschen“ wird.

Der neue Film, in dem der 34-jährige Aaron Taylor-Johnson die Hauptrolle spielt, ist Sonys jüngster Beitrag zu ihrer umstrittenen Marvel-Filmreihe.

Und jetzt hat der 50-jährige Filmemacher darauf bestanden, dass das Publikum von dem Blockbuster begeistert sein wird, wenn er am 13. Dezember 2024 in den Kinos erscheint. Candor verriet in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘: „Ich bin extrem stolz auf die Arbeit, die wir alle zusammen an ‚Kraven‘ geleistet haben, und wenn der Film endlich die Chance bekommt, gesehen zu werden, wird er, denke ich, viele Leute total überraschen. Was als nächstes für mich ansteht, das liegt wie immer in den Händen der Filmgötter.” Nachdem der Star zuvor in Filmen wie ‚Avengers: Age of Ultron‘ und ‚Kick-A**‘ mitgespielt hatte, hatte Taylor-Johnson zugegeben, dass er dachte, mit Auftritten in „großen Franchises“ abgeschlossen zu haben, bevor er seinen Vertrag für ‚Kraven the Hunter‘ unterschrieb. Der Darsteller sagte gegenüber dem ‚Esquire‘-Magazin: „Ich meine, ganz ehrlich, ich dachte, dass ich eigentlich mit dieser Art von Filmen fertig sei. Man kann so eine Rolle nicht übernehmen, man kann dieses Franchise nicht übernehmen, mit einer verdammten halbherzigen ‚Mal sehen, wie es läuft‘-Einstellung. Man muss mental darauf vorbereitet sein, was dabei herauskommen könnte.”