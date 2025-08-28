Stars Krebskranke Patrice Aminati hat neue Therapie begonnen

Daniel Aminati - Oct 2010 - Unesco Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 14:00 Uhr

Die Frau von Daniel Aminati teilt auf Instagram ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Patrice Aminati meldet sich mit einer bewegenden Botschaft bei ihren Fans.

Die Frau von TV-Moderator Daniel Aminati leidet an Krebs im Endstadium. Bereits seit zwei Jahren kämpft sie gegen schwarzen Hautkrebs. Mittlerweile befindet sich die 30-Jährige in palliativer Behandlung, die Schmerzen reduzieren und ihre Lebensqualität verbessern soll. Auf Instagram teilte sie nun ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

„Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten – mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten“, erzählte die Influencerin ihren Followern. „Ich kann nur sagen: Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen. Das erleben so viele von Euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens.“

Patrice gestand, dass sie manchmal „nur allein sein“ wolle und „sich verkriechen möchte“. Doch dann gebe es wieder positive Tage, die ihr neue Hoffnung schenken. „Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Um so glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit“, schrieb die junge Mutter. „Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick.“

Mittlerweile habe sie begriffen, dass das Leben „endlich ist“. Patrice fügte hinzu: „Ich genieße den Moment… mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird.“ Sie habe gelernt, das Leben in all seinen Facetten zu schätzen – inklusive lästiger Ereignisse wie das „immer-wieder-Küche-aufräumen“ und „ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird“. Auch die Unterstützung ihrer Fans schenke Patrice Aminati Kraft. „Ihr macht mir so viel Mut. Mögen all diese positiven Gedanken auf Euch zurückfallen, Euch Glück, Gesundheit und Liebe schenken“, schloss sie ihren Beitrag.