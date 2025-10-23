Stars Kristen Bell immer noch ’schockiert‘ über Adam Brodys Besetzung in ‚Nobody Wants This‘

Bang Showbiz | 23.10.2025, 19:11 Uhr

Kristen Bell ist „immer noch schockiert“, dass Adam Brody zugestimmt hat, in ‚Nobody Wants This‘ mitzuspielen.

Die 45-jährige Schauspielerin verbrachte „Monate“ damit, ihren guten Freund davon zu überzeugen, die Rolle ihres Love Interests Noah Roklov, des „Hot Rabbi“, in der romantischen Netflix-Comedyserie zu übernehmen. Zunächst war er jedoch „nicht interessiert“ – umso glücklicher ist sie, dass er schließlich zusagte, weil er „so fesselnd“ anzusehen sei.

„Ich habe monatelang versucht, Adam zu überzeugen, aber er hatte kein Interesse daran, einen romantischen Hauptdarsteller zu spielen“, sagte Kristen in der neuen Ausgabe des Magazins ‚Red‘. „Ich bin immer noch schockiert, dass er ja gesagt hat.“ Ihr Kumpel sei „irgendwie ein Klischee“, aber irgendwie auch wieder nicht, weil er all dem widerspreche, was man über ihn denke, indem er in ungewöhnlichen Projekten auftauche und nur Dinge mache, die ihm etwas bedeuten. „Aber er ist so faszinierend anzuschauen – wegen Seth aus ‚The OC‘ glauben die Leute ohnehin, dass er ein guter Kerl ist. Selbst wenn er einen pessimistischen Charakter spielt, ist er unendlich charmant – und das ist wirklich schwer zu schaffen.“

Trotz ihres Wunsches, mit Adam an der Serie zu arbeiten, ist Kristen – die Podcasterin Joanne Williams spielt – vom Publikumserfolg überrascht. Sie sagte: „Ich weiß nicht, warum die Leute uns so gerne zusammen sehen. Alles, was ich sagen kann, ist: Als ich das Drehbuch las, wusste ich, dass er es sein musste – und ich wusste, dass die Leute das auch fühlen würden.“ Adams Ehefrau Leighton Meester spielt in der zweiten Staffel ebenfalls mit, und Kristen ist „begeistert“, dass die Zuschauer Leightons komödiantische Seite entdecken werden. Sie sagte: „Leighton ist eine Comedy-Scharfschützin, und ich freue mich darauf, dass die Leute das erkennen. Das Lustige an dieser Episode ist, dass Leightons fiktiver Ehemann von Joe Gillette gespielt wird – dem echten Freund von Jackie Tohn, die Esther spielt.“