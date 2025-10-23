Stars Kristen Bell ‚wehrte sich‘ gegen kreative Entscheidungen bei ‚Nobody Wants This‘

Kristen Bell attends Netflix's Nobody Wants This - S2 Premiere 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 09:00 Uhr

Kristen Bell 'wehrte sich' gegen kreative Entscheidungen bei 'Nobody Wants This'.

Kristen Bell behauptet, sie habe sich ständig gegen bestimmte kreative Entscheidungen in ‚Nobody Wants This‘ gewehrt.

Die 45-jährige Schauspielerin spielt in dem von Erin Foster geschriebenen Netflix-Hit die Sex- und Dating-Podcasterin Joanne Williams und gab zu, dass sie in der ersten Staffel Schwierigkeiten hatte, mit der Unbestimmtheit der Drehbücher und der Art, wie ihre Figur geschrieben war, umzugehen – besonders, während sie versuchte, sich an den Ton der Serie zu gewöhnen. Sie erzählte ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe mich mit ständigen Rückfragen gewehrt, weil ich keinen emotionalen Zugang zu meiner Figur hatte, wie ich es sonst gewohnt bin. Und jetzt sehe ich, wie viel Mehrdeutigkeit es im echten Leben gibt – und ich verstehe, was Erin damit bezweckt hat.“

Die ‚The Good Place‘-Darstellerin, die an der Seite von Adam Brody spielt, der den Rabbi Noah Roklov verkörpert, änderte ihre Meinung, nachdem sie die komplette Serie gesehen und die Reaktionen des Publikums erlebt hatte. Sie erklärte: „Als ich die Serie sah – und ehrlich gesagt, als ich sah, wie die Leute die Serie sahen, weil das die eigentliche Bewährungsprobe ist – dachte ich: ‚Oh wow, dieses Mädchen schreibt über das, was deiner Nachbarin oder deiner Freundin passiert.‘ Es lag also nicht nur am Erfolg der Serie, dass die zweite Staffel leichter wurde; es lag daran, dass Erin und ich uns endlich wirklich verstanden.“

Für Foster war ‚Nobody Wants This‘ das erste Projekt, bei dem sie als Creatorin und Showrunnerin fungierte, und sie gab zu, dass viele Beteiligte ihre eigenen Vorstellungen hatten, sie aber für ihre Vision kämpfen musste. Foster verriet: „Es gab viele verschiedene Vorstellungen. Ich habe immer wieder gesagt: ‚Leute, bitte vertraut mir.'“ Bell ist derweil überzeugt, dass Foster mit ihrer unverwechselbaren Stilrichtung bald zu den großen Namen der Branche gehören wird, ähnlich wie Tim Burton oder Wes Anderson. Sie sagte: „Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen: ‚Ich glaube, Erin Foster wird in Zukunft ein Bezugspunkt in TV- und Filmgesprächen sein.‘ Die Leute werden sagen: ‚Das ist Tim Burton-mäßig. Das ist Wes Anderson-mäßig. Das ist Erin Foster-mäßig.‘ Ich war in der ersten Staffel einfach noch nicht klug genug, das zu erkennen.“