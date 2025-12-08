Film Kristen Stewart: Es ist ‚zu schwer‘, Filme zu machen

08.12.2025

Die Schauspielerin prangert die fehlende Diversität in der Filmbranche an.

Kristen Stewart glaubt, dass das Filmemachen zu einer „kapitalistischen Hölle“ geworden ist und es an Vielfalt mangelt.

Die ‚Twilight‘-Darstellerin – die mit dem Drama ‚The Chronology of Water‘ ihr Regiedebüt gefeiert hat – fordert einen „kompletten Systembruch“, der sich von den „unglaublichen Hürden“ löst, die künstlerischen Ausdruck in der Branche verhindern. Momentan sei es zu schwer, irgendetwas zu machen, das keine erprobte Erfolgsformel sei.

„Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt, denn ich glaube, wir sind bereit für einen kompletten Systembruch. Ich meine das auf allen Ebenen und auch speziell in der Welt, in der ich lebe – der Unterhaltungsindustrie“, erzählte sie im Interview mit der ‚New York Times‘. „Wir müssen anfangen, unsere Filme zu stehlen.“

Die 35-Jährige betonte, dass sie Gewerkschaften sehr schätze. „Glaubt mir, ohne sie würden wir nicht überleben. Aber einige der Bedingungen, Regeln und Strukturen, die wir geschaffen haben, haben unglaubliche Hürden aufgebaut, die Künstler daran hindern, sich auszudrücken“, erläuterte sie. Kristen fügte hinzu: „Dass es für Menschen so unmöglich ist, Geschichten zu erzählen, ist kapitalistische Hölle, und sie hasst Frauen und marginalisierte Stimmen – und sie ist rassistisch.“

Das Ergebnis sei leider ein fader Einheitsbrei. „Es ist im Moment einfach zu schwer, Filme zu machen, die keine blockbustermäßigen, bewährten Gleichungen sind“, klagte die Schauspielerin. Sie selbst wolle ihren nächsten Film „für nichts“ machen und wäre zufrieden, wenn er nur ein kleines Publikum erreicht. „Marvel ist das Referenzbeispiel für große Filme, aber nimm ein anderes – ich habe es nicht auf Marvel abgesehen“, betonte sie. „Aber wenn du etwas für nichts machst und du erreichst auch nur eine kleine Anzahl von Menschen, reicht mir das. Und außerdem könnten wir definitiv einen Riesenerfolg landen!“