Stars Kristen Stewart: ‚Ich kann kein halbes Leben führen‘

Kristen Stewart - April 2025 - Avalon - Sacramento Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 18:03 Uhr

Kristen Stewart hat offen darüber gesprochen, dass ihr geraten wurde, ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen aus Karrieregründen zu verbergen.

Die 35-jährige Schauspielerin, die im April 2025 ihre Partnerin Dylan Meyer heiratete, erklärte, dass Menschen aus ihrem Umfeld ihr nahelegten, in der Öffentlichkeit keine Zuneigung zu zeigen.

Im Gespräch bei ‚ABC News Live Prime Time‘ sagte Stewart: „Ich habe Gespräche mit Menschen geführt, die ich liebe und denen ich vertraue. Sie sagten mir: ‚Deine Karriere würde besser laufen, wenn du nicht öffentlich die Hand deiner Freundin hältst.'“ Sie habe diese Empfehlung entschieden abgelehnt. „Und ich dachte nur: ‚Ihr wollt also, dass ich ein halbes Leben führe? Dass ich ein System aufrechterhalte, das Menschen ausschließt? Das kann ich nicht tun.'“

Stewart erklärte, dass ihr Coming-out bei ‚Saturday Night Live‘ 2017 weniger eine persönliche Offenbarung als ein gesellschaftliches Statement gewesen sei. „Es ging darum anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht vollständig leben können, weil sie sich verstecken müssen“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich wollte nicht Teil eines Comics sein, aber ich wollte mich auch nicht vor der Welt verstecken. Ich möchte sie mitgestalten und offener machen.“

Im Dezember erklärte Stewart zudem, dass ihre Ehe mit Dylan Meyer ihr Gefühl von Zuhause neu definiert habe. Gegenüber ‚Esquire‘ sagte sie: „Es ist so schön, eine Familie zu haben. Nicht mehr orientierungslos zu sein. Dylan hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, bewusst auszuwählen, von welchen Menschen man umgeben ist.“