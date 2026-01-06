Stars Kristen Stewart will ein ‚Twilight‘-Remake mit ‚riesigem Budget‘ inszenieren

Die Schauspielerin würde gerne bei einem 'Twilight'-Remake mit großem Budget Regie führen.

Kristen Stewart kann sich vorstellen, ein ‚Twilight‘-Remake mit „riesigem Budget“ zu inszenieren.

Die US-Schauspielerin wurde weltweit berühmt, als sie Bella Swan in den fünf Filmen der Vampir-Saga spielte, die zwischen 2008 und 2012 erschienen. Nun erklärte Kristen, dass sie Interesse daran hätte, hinter die Kamera zu treten und die Teenie-Romanze neu zu adaptieren.

Kristen – die nach der Veröffentlichung ihres Regiedebüts ‚The Chronology of Water‘ (2025) auf einer Liste der zehn vielversprechendsten Nachwuchsregisseurinnen genannt wurde – verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich würde es lieben. Ich liebe, was Catherine [Hardwicke] gemacht hat, ich liebe, was Chris [Weitz] gemacht hat, ich liebe, was alle Regisseure mit den Filmen gemacht haben.“

Drei Teile der Fantasy-Reihe – basierend auf den gleichnamigen Romanen von Autorin Stephenie Meyer – wurden von unterschiedlichen Regisseuren inszeniert. Catherine Hardwicke führte bei ‚Twilight‘ (2008) Regie, Chris Weitz bei ‚New Moon‘ (2009), David Slade bei ‚Eclipse‘ (2010) und Bill Condon inszenierte das zweiteilige Finale ‚Breaking Dawn‘ in den Jahren 2011 und 2012.

Kristen outete sich als großer Fan aller drei Regisseure. „Sie waren so sie selbst und eigenwillig und irgendwie schräg – und einfach total präsent in dieser Zeit, als sie noch nicht wirklich wussten, was sie eigentlich sind, also bevor alles explodiert ist“, schwärmte sie. „Stell dir vor, wir hätten ein riesiges Budget und ganz viel Liebe und Unterstützung.“ Die 35-Jährige brachte sich anschließend selbst als Regisseurin eines Remakes ins Gespräch: „Ich weiß nicht – ich würde es lieben, das neu zu adaptieren. Ja, klar, ich mache das Remake. Ich bin dabei! Ich verpflichte mich!“

Kristen war in dem umsatzstarken Franchise an der Seite von Robert Pattinson (Edward Cullen), Taylor Lautner (Jacob Black), Anna Kendrick (Jessica Stanley), Peter Facinelli (Carlisle Cullen) und Kellan Lutz (Emmett Cullen) zu sehen. Allerdings hätte sie nie gedacht, dass es zu einer ‚Twilight‘-Fortsetzung kommen würde, da sie den Erfolg des ersten Films nicht vorausgesehen hatte. 2022 erzählte der Star im ‚Jess Cagle Podcast‘: „Ich möchte die Leute immer daran erinnern, dass der erste ‚Twilight‘-Film technisch gesehen ein Indie-Film war – ohne ihn kleinzureden oder so zu tun, als wäre er ’nichts‘ gewesen. Wir wussten es einfach nicht.“