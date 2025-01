Stars Kylie Jenner: Sie möchte Timothée Chalamet so gut wie möglich unterstützen

Bang Showbiz | 18.01.2025, 12:00 Uhr

Die Prominente sprach darüber, dass sie „sich wirklich bemüht“, ihren Partner zu unterstützen.

Kylie Jenner sprach darüber, dass sie „sich wirklich bemüht“, ihren Partner Timothée Chalamet zu unterstützen.

Die 27-jährige Make-up-Mogulin besuchte vor kurzem mit ihrem Freund die Golden Globes und Kylie „hat Spaß“ dabei gehabt, den Schauspieler bei den Veranstaltungen zu begleiten.

Ein Insider erzählte in einem Gespräch mit ,PEOPLE‘: „Sie genießt es, die Events zusammen mit ihm zu besuchen. Sie weiß, dass ihm seine Karriere sehr wichtig ist. Sie möchte bei allem an seiner Seite sein.“ Das Paar geht seit dem Jahr 2023 miteinander aus und ihre Beziehung soll mittlerweile „sehr ernst“ sein. Kylie, die zuvor mit Stars wie Tyga und Travis Scott ausgegangen ist, soll mit Chalamet glücklicher denn je sein. Ein Insider verriet in einem Gespräch mit ,PEOPLE‘: „Kylie ist die Glücklichste. Es ist sehr ernst zwischen ihnen. Jeder in ihrer Familie liebt ihn.” Kylie verkündete zuvor, dass sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit halten will. Jenner erklärte, dass sie trotz ihres Promi-Status viel lieber Zeit zu Hause mit ihren Freunden und ihrer Familie verbringen würde. Kylie, die mit Travis die sechsjährige Stormi und die zweijährige Aire hat, erzählte gegenüber ,HommeGirls‘: „Ich schätze meine persönliche Zeit sehr. Also lade ich normalerweise Leute zum Abendessen ein oder ich gehe zu jemandem nach Hause, oder wenn wir irgendwo ausgehen, dann kommen normalerweise meine Freunde bei mir vorbei und wir machen uns zusammen fertig.“