Stars Kylie Jenners Trauer zwei Monate nach Tod von Jesus Guerrero ’nicht leichter‘

Jesus Guerrero - Kylie Jenner - One Use - Instagram - February 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 11:00 Uhr

Kylie Jenners Trauer wird zwei Monate nach dem Tod ihres Freundes und Friseurs Jesus Guerrero „nicht leichter“.

Die 27-jährige Reality-Darstellerin trauert, nachdem ihr langjähriger Stylist im Februar verstorben ist. Sie half unter anderem seiner Familie, die Kosten für seine Beerdigung zu decken, die letzten Monat in Texas stattfand. Jetzt hat Kylie zugegeben, dass sie nach dem Verlust ihres Freundes immer noch mit Trauer zu kämpfen hat.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb der ‚The Kardashians‘-Star: „Habe dieses Video von [Oktober 2024] gefunden. Ich dachte, ich könnte den heutigen Tag überstehen, ohne zu weinen, aber der Schmerz, dich zu vermissen, schlug wieder zu. Die Trauer wird nicht leichter, sie wird immer einsamer. Ich vermisse dich so sehr. Warum bist du nicht hier? Jedes erste Mal ohne dich tut so weh.“

Die Beerdigung von Jesus fand am 30. März in Houston, Texas, statt und wurde neben Kylie auch von Jennifer Lopez besucht, die ebenfalls eine der berühmten Kundinnen des Friseurs war.

Der Tod des Stylisten wurde im Februar durch einen Instagram-Post bestätigt, und Kylie teilte später eine Nachricht, in der sie enthüllte, dass sie seit seinem Tod „unerträgliche“ Schmerzen erlebe. Neben einer Sammlung von Videos und Fotos schrieb Kylie: „Jesus war mehr als mein Freund – er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle des Lachens, des Trostes, der Liebe und der unerschütterlichen Unterstützung. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Jahrzehnt ohne ihn an meiner Seite überstanden hätte. Er hatte eine Art, selbst die schwersten Tage leichter zu machen.“