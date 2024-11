Stars Kylie Minogue: Sie vermisst die 90er-Jahre

Kylie Minogue Performs At BST Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 09:00 Uhr

Kylie Minogue vermisst es, in den 1990er-Jahren zu leben.

Die 56-jährige Pop-Sängerin feierte in den späten 1980er-Jahren große Erfolge mit ihrer Pop-Karriere, bevor sie mit Hits wie ‚Confide In Me‘ in einen Indie-Stil überging. Heute gibt sie zu, dass sie sich danach sehne, alles an der damaligen Kultur noch einmal zu erleben – vor allem ohne den Druck der sozialen Medien.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte Kylie jetzt: „Ich vermisse fast alles an den 1990er-Jahren. Es gab keine Handys, die Tanzmusik drehte durch und ich war mittendrin, ging in die Clubs, ging zu Modenschauen, ebnete mir meinen Weg, kam auf den Markt. Ich habe keine Zeit damit verschwendet, in sozialen Netzwerken zu scrollen oder mich mit dem Erwachsenwerden auseinanderzusetzen. Es gibt also viel, was ich vermisse. Insgesamt nur Freiheit.“ Die ‚Spinning Round‘-Legende merkte auch an, dass sie ihrem jüngeren Ich gerne sagen würde, „ihrem Instinkt zu vertrauen“. Sie fügte hinzu: „Außerdem würde ich sagen: ‚Viel Spaß. Es wird viel kommen, es wird viele Hindernisse geben, und wenn du sie nicht überwinden kannst, wirst du einen Weg unter ihnen hindurch oder um sie herum finden. Du wirst einen Weg finden.‘“

Im Jahr 2023 trennte sich Kylie nach fünf gemeinsamen Jahren von ihrem Freund Paul Solomons und hat seitdem mit ihren ‚Tension‘-Alben auf beiden Seiten des Atlantiks große Erfolge erzielt. Sie bestand aber darauf, dass sie zwar im Moment Single ist, aber „glücklicher denn je“ damit sei, wie die Dinge aktuell sind. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie: „Es gibt niemand Besonderen in meinem Leben und ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass das im Moment mein Schicksal ist.“