Musik Kylie Minogue: Tränen und Schmerzen hinter ‚Kylie Christmas‘

Bang Showbiz | 19.12.2025, 11:00 Uhr

Kylie Minogue war in Tränen aufgelöst, als sie während der Aufnahmen zu ihrem Album ‚Kylie Christmas (Fully Wrapped)‘ unter „wirklich schlimmen Migräneanfällen“ litt.

Die 57-jährige Sängerin kehrte ins Studio zurück, um ihr Weihnachtsalbum ‚Kylie Christmas‘ aus dem Jahr 2015 zu überarbeiten und vier neue Songs zur Trackliste hinzuzufügen, darunter die neue Single ‚XMAS“, doch Minogue kämpfte während der Aufnahmen mit schrecklichen Kopfschmerzen. Sie erzählte ‚NME.com‘: „Wenn ich mir die Songs jetzt anhöre, fühlt es sich wirklich gut an. Es fühlte sich wie Weihnachten an, auch wenn ich manchmal im Studio in Tränen ausbrach, weil ich wirklich schlimme Migräne hatte!“

Minogue gab zu, dass sie sich sehr freuen würde, wenn ihr neuer Song ‚XMAS‘ über die Feiertage die britischen Single-Charts anführen und ihr damit einen Weihnachts-Nummer-eins-Hit bescheren würde. „Das wäre fantastisch, aber ehrlich gesagt habe ich darüber nicht nachgedacht, als wir mit der Promotion begonnen haben. Ich war so auf alles andere konzentriert, alles fertig zu machen und all die anderen Dinge zu regeln, aber jetzt, wo wir hier sind … Es wäre schön. Aber ich bin auch so damit einverstanden, denn es ist ein sehr begehrter Platz und um Weihnachten herum passieren verrückte Dinge, daher glaube ich nicht, dass es so vorhersehbar ist“, so die Musikerin.

Minogue wird über die Weihnachtsfeiertage eine „Mikropause“ einlegen und hofft, im neuen Jahr wieder ins Studio zurückzukehren, um an weiterer Musik zu arbeiten.