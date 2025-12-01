Musik Kylie Minogues Single ‚XMAS‘ war zehn Jahren in Arbeit

01.12.2025

Die Sängerin verrät, dass sie die Idee für ihren neuen Weihnachtssong bereits 2015 hatte.

Kylie Minogue arbeitete zehn Jahre lang an ihrer aktuellen Weihnachtssingle.

‚XMAS‘, der neueste Song der 57-jährigen Sängerin, ist vom Partyklassiker ‚YMCA‘ der Village People aus dem Jahr 1978 inspiriert. Kylie verriet, dass ihr die Idee dafür erstmals im Sommer 2015 kam.

Sie erzählte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich war im Soho House in Berlin, es war Sommer auf der Terrasse und wir hatten gerade das erste Weihnachtsalbum fertig. Wir hatten ein paar Gläser Wein – es waren damals noch nicht die Kylie Wines – und dann kam uns die Idee: wie YMCA, aber XMAS.“ Kylie gestand: „Ich sitze seit zehn Jahren auf diesem Refrain.“

Im Video zur Single führt Kylie den berühmten Hebe-Tanzmove aus ‚Dirty Dancing‘ auf. Obwohl sie jahrzehntelange Bühnenerfahrung hat, war die ‚Can’t Get You Out of My Head‘-Interpretin unsicher, ob sie es schaffen würde. „Ich hatte etwas Angst, weil ich das noch nie zuvor gemacht hatte“, räumte sie ein. „Es war ein kleiner Fantasiemoment. Man sagte mir, ich solle nicht zu viel nachdenken. Wir haben ein paar Übungsversuche gemacht, bevor wir den eigentlichen Take drehten.“

Es gehe einfach darum, der anderen Person zu vertrauen. Trotzdem lief beim Dreh nicht alles glatt. „Beim ersten Versuch kam ich zwar hoch, aber ich bin drübergeschossen. Der zweite war okay, der dritte gut“, berichtete sie. „Die blauen Flecken am nächsten Tag waren es wert.“

Kylie fände es „verrückt“, wenn ‚XMAS‘ die Weihnachtscharts anführen würde – glaubt aber nicht wirklich daran. „Ich rechne nicht damit. Es wäre verrückt, aber das habe ich innerlich für mich beiseite geschoben“, erklärte sie. „Ich bin einfach froh, dass seit meinem letzten Weihnachtsalbum zehn Jahre vergangen sind und wir alle immer noch dabei sind.“