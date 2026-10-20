Musik Lady Gaga macht Fans Hoffnung auf neues Album

Lady Gaga at Dom Perignon Residence LA Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 18:00 Uhr

Lady Gaga wurde im Juni erstmals Mutter. Nun deutet sie ein neues Album an.

Lady Gaga hat angedeutet, dass ihre Fans nicht mehr lange auf neue Musik warten müssen.

Nachdem die Sängerin im Juni mit ihrem Verlobten Michael Polansky ihr erstes Kind, Tochter Rose, mithilfe einer Leihmutter bekommen hatte, hoffen ihre Anhänger nun auf einen baldigen Nachfolger ihres 2025 erschienenen Albums ‚Mayhem‘.

Ein Fan bat die ‚Born This Way‘-Interpretin in den Kommentaren zu einem TikTok-Video, mit dem sie ihr ‚Haus Labs‘-Complexion-Brush-Set bewarb, darum, sich mit neuer Musik nicht zu viel Zeit zu lassen. „Gaga, bitte lasst uns nicht so lange auf neue Alben warten!!! Wir wollen einfach nur Musik!!! Zwischen jedem Album dauert es immer länger“, schrieb der Fan. Gaga reagierte knapp, löste damit aber große Begeisterung aus: „Keine Sorge.“

Nach der Veröffentlichung von ‚Mayhem‘ steuerte die Musikerin drei Songs zum Film ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ bei, darunter ‚Runway‘, das sie gemeinsam mit Doechii aufgenommen hat. Die Rapperin hatte bereits angedeutet, dass weitere gemeinsame Songs folgen könnten. Im April verriet sie gegenüber ‚E! News‘: „Ich möchte nicht zu viel verraten, denn Gaga und ich haben noch mehr in petto.“ Die ‚What It Is‘-Künstlerin lobte Gaga außerdem mit den Worten: „Sie ist ein Engel. Sie ist wirklich eine Meisterin ihres Fachs, und ich hoffe, dass allen ‚Runway‘ gefällt. Sie ist einfach fantastisch.“

Auch die ‚Poker Face‘-Sängerin brachte ihre Bewunderung für Doechiis musikalisches Talent zum Ausdruck. Im Gespräch mit der britischen ‚Vogue‘ erklärte Gaga: „Man erlebt nicht oft, dass jemand gleich zu Beginn mit Texten aufwartet, die sich sofort legendär anfühlen. Genau das ist Doechii für mich.“ Sie habe sich in Doechiis Musik und deren unverfälschte, zutiefst persönliche Perspektive verliebt.