Lady Gaga: Sie liebt die Herausforderung ihres Jobs

27.09.2024

Lady Gaga freut sich, „die Herausforderung anzunehmen“, ein 38-jähriger Popstar zu sein.

Die Sängerin, die seit 2008 immer wieder die Charts stürmt, hat bereits große Erfolge in der Musikindustrie gefeiert. Gaga räumte aber auch ein, dass sie jetzt in eine neue Phase ihrer Karriere eintritt.

Die in New York geborene Musikerin sagte gegenüber ‚Buzzfeed Canada‘: „Ich bin 38 Jahre alt und es macht irgendwie Spaß, die Herausforderung anzunehmen, ein 38-jähriger Popstar zu sein und herauszufinden, wer ich jetzt sein will und was ich sagen möchte, weil ich Frauen wirklich liebe. Ich möchte wirklich eine Stimme sein, die es verdient, Teil unserer Gemeinschaft zu sein.“

Aber auch privat hat Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, Pläne. Sie verriet, dass sie sich darauf freue, mit ihrem Verlobten Michael Polansky „eine Familie zu haben“. Die ‚Poker Face‘-Hitmacherin, die sich Anfang des Jahres verlobte, teilte mit: „Ich bin so glücklich, verliebt zu sein, und ich bin so aufgeregt, eine Familie zu haben, also ist das definitiv die Nummer eins. Aber ich glaube auch wirklich an die Fähigkeit, als Person zu wachsen.“ Im August verriet ein Insider, dass Gaga und Michael „bereits über Hochzeitspläne nachdenken“.

Das verliebte Paar spiele tatsächlich mit dem Gedanken, in Europa den Bund fürs Leben zu schließen. Der Insider verriet ‚Entertainment Tonight‘: „Gaga und Michael sind so glücklich wie nie zuvor. Michael wusste schon immer, dass Gaga die Richtige ist. Sie hatten eine Verlobungsfeier bei ihr zu Hause in Malibu mit ihren Lieben und alle freuen sich für sie.“ Gaga und Michael wollen lieber „früher als später“ heiraten. „Sie denken bereits über Hochzeitspläne nach und sprechen über eine mögliche Hochzeit in Europa. Sie würden gerne früher als später heiraten und beide wollen eine Familie gründen.“