Stars Lady Gaga und Verlobter Michael Polansky genießen das Elternsein

Lady Gaga and Michael Polansky - FAMOUS - London - Sept 2024 - Joker: Folie a Deux UK premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sollen ihr neues Leben als Eltern genießen.

Der 40-jährige Popstar und der 42-jährige Tech-Unternehmer haben heimlich ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘, dass beide regelrecht „strahlen“, wenn sie über das Elternsein sprechen. Polansky wirke zudem „unbeschwerter und glücklicher“. Das Paar habe sich im Sommer bewusst eine Auszeit von der Arbeit genommen, um möglichst viel Zeit mit dem Baby verbringen zu können.

Am Freitag (11. September) veröffentlichte die ‚New York Post‘ in ihrer ‚Page Six‘-Kolumne Bilder von Gaga und Polansky bei einem Familienspaziergang in Nordkalifornien. Die ‚Born This Way‘-Sängerin trug das Baby dabei in einer hellen Trage.

Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, hatte in der Vergangenheit mehrfach offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Bei einem Auftritt in ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ im Oktober 2025 bezeichnete sie das Muttersein als ihre nächste große Rolle. „Was ich wirklich möchte, ist, Mutter zu werden“, sagte sie damals. Und schon 2020 hatte sie gegenüber ‚InStyle‘ erklärt, wie sehr sie sich auf Kinder freue. „Ich freue mich darauf, Mutter zu sein“, sagte Gaga. Sie finde es unglaublich, dass ein Mensch ein Kind in sich tragen, wachsen lassen und anschließend dafür verantwortlich sein könne. Auch darüber, wie sie ihre Kinder erziehen möchte, hat die Sängerin bereits gesprochen.

Gegenüber ‚Elle.com‘ erklärte Gaga, dass Familie für sie wie die Wurzeln eines Baumes sei: prägend, manchmal verworren, manchmal stark und manchmal verletzlich. Besonders wichtig sei ihr, ihren Kindern Raum für eine eigene Persönlichkeit zu lassen. Sie wolle ihnen weder vorschreiben, wie sie ihre Kunst bewerten, noch wie sie über sie als öffentliche Person denken sollen. „Ich würde das niemals wirklich beeinflussen oder ihnen vorschreiben wollen“, sagte Gaga.

Auch mit Polansky habe sie häufig darüber gesprochen, ihren Kindern möglichst viel Freiheit zu geben. Die beiden wollten vermeiden, ihnen von Anfang an feste Vorstellungen davon aufzuzwingen, wie sie denken, glauben oder leben sollten. „Ich möchte meine Kinder einfach irgendwie selbst herausfinden lassen, wer sie sind“, erklärte die Sängerin. Und Gaga kann sich durchaus vorstellen, dass ihr Nachwuchs später einmal über ihre extravaganten Bühnenauftritte stolpert und Fragen stellt. Statt sich zu rechtfertigen, wolle sie dann lieber zurückfragen: „Was denkst du denn darüber?“

Gaga und Polansky wurden erstmals 2020 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einer Silvesterparty in Las Vegas beim Küssen fotografiert worden waren. Nach einem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl in Miami machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell. Das Paar verbrachte auch die Quarantäne während der COVID-19-Pandemie gemeinsam. Im Juli 2024 bestätigte Gaga schließlich ihre Verlobung, als sie Polansky bei den Olympischen Spielen in Paris dem damaligen französischen Premierminister Gabriel Attal als ihren „Verlobten“ vorstellte.