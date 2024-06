"Sie will es mehr als jeder andere" Lana Del Rey erklärt den Erfolg von Taylor Swift

Lana Del Rey und Taylor Swift bei der diesjährigen Grammy-Verleihung. (rho/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 22:15 Uhr

Aktuell tourt Taylor Swift durch die ganze Welt mit ihrer fulminanten "The Eras"-Show und begeistert Millionen Menschen. Wie die einstige Country-Sängerin es so weit geschafft hat, verrät ihre Kollegin Lana Del Rey.

Lana Del Rey (38) hat sich dazu geäußert, was die erfolgreichste Sängerin des Planeten so erfolgreich macht. Auf die Frage des Nachrichtendienstes "BBC", warum Taylor Swift (34) so beliebt ist, sagte ihre Kollegin: "Sie will es einfach!"

Die US-amerikanische Sängerin ergänzte: "Sie ist regelrecht getrieben davon. Und ich denke, es hat sich wirklich ausgezahlt". Del Rey gibt Details aus privaten Gesprächen mit Swift preis: "Sie hat mir so oft gesagt, dass sie es mehr als jeder andere will. Und wie erstaunlich – sie bekommt genau das, was sie will".

Gemeinsame Vergangenheit

Taylor Swift setzt ihre bahnbrechende "The Eras"-Tour an diesem Wochenende im schottischen Edinburgh fort und absolviert damit die ersten UK-Termine. Zu Beginn der Tour im März 2023 lobte Swift laut "Variety" das aktuelle Album von Lana Del Rey "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" während einer Show in Las Vegas: "Leute, es ist so gut", sagte sie, bevor sie ihr gemeinsames Lied "Snow on the Beach" als Überraschung spielte. "Es ist einfach außergewöhnlich."

Den Track "Snow on the Beach" haben die Solo-Künstlerinnen zusammen für Swifts Album "Midnights" (2022) aufgenommen. Auf der Konzertbühne gab Swift zu, ein großer Del Rey-Fan zu sein. Die Sängerin "weiß, dass ich von ihr besessen bin, und sie war so freundlich, mit mir das Lied 'Snow on the Beach' auf 'Midnights' zu machen, weil sie eine großzügige Königin ist", sagte Swift zu Beginn ihrer "The Eras"-Tour.

Beide teilen sich den langjährigen Produzenten Jack Antonoff (40), mit dem Del Rey an ihren letzten drei Alben gearbeitet hat und der seit Swifts Platte "1989" (2014) enger Vertrauter des Popstars ist.