Stars Lana Del Rey: Sie schwärmt von ihrem Ehemann Jeremy Dufrene

Bang Showbiz | 27.08.2025, 09:00 Uhr

Lana Del Rey wusste „sofort“, dass sie sich in ihren Ehemann Jeremy Dufrene verliebt hatte, nachdem sie ihn auf einer seiner Alligator-Touren kennenlernte.

Die beiden waren sich zum ersten Mal im Jahr 2019 auf einer Bootstour durch die Sümpfe Louisianas begegnet. Die 40-jährige Sängerin heiratete den Reiseleiter dann im September 2024 und erinnert sich noch gut daran, dass ihr sofort klar war, dass Jeremy der Richtige für sie ist.

Lana verriet jetzt in einem Interview mit dem ‚W‘-Magazin: „Als wir uns trafen, wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich ihn liebte, aber dass es wegen meiner persönlichen Stärken schwierig werden könnte. Jeremy sagte: ‚Ich arbeite mit Alligatoren – ich habe ein dickes Fell.‘ Und er steht zu seinem Wort.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass Jeremy sie so liebe, wie sie ist. Lana schwärmte: „All die Dinge, die mich verärgert haben – und es gab so viele! Er hörte einfach zu und sagte: ‚Sei einfach du selbst – und ich werde dich noch mehr lieben.'“

Die ‚Summertime Sadness‘-Künstlerin gestand, dass das erste Ehejahr der beiden wegen der vielen Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilwurde, manchmal eine Herausforderung gewesen sei. Dabei sei Lana vor allem für die entspannte Art ihres Mannes dankbar. Sie sagte: „An seiner Stelle wäre ich nervös gewesen – meine Emotionen waren überwältigender als sonst und schon meine normalen Emotionen können ziemlich überwältigend sein! Aber Jeremy ging es gut. Er sagte: ‚Wenn du willst, dann kümmere dich um dich selbst, aber mach dir keine Sorgen um mich!'“