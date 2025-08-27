Musik Lana Del Rey: Veröffentlichung ihres neuen Albums auf Anfang 2026 verschoben

Lana Del Rey - Leeds 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 09:00 Uhr

Lana Del Rey hat den Namen ihres neuen Albums geändert und verschob den Veröffentlichungstermin auf Anfang 2026.

Die ‚Summertime Sadness‘-Musikerin kündigte ihr kommendes zehntes Album zunächst für das Jahr 2024 an.

Ursprünglich hieß Lanas neue Platte ‚Lasso‘ und sollte im Mai 2025 erscheinen. Später änderte die Prominente den Namen in ‚The Right Person Will Stay‘ um und plant nun, die LP im nächsten Monat zu veröffentlichen. Das ‚W‘-Magazin berichtet jedoch in einem Interview mit Lana darüber, dass das Album nun den Titel ‚Stove‘ trägt und „voraussichtlich Ende Januar erscheinen wird“. Die 40-jährige Sängerin erklärte, dass sie beschlossen habe, sechs weitere Songs zu der Sammlung hinzuzufügen, was zu der Verzögerung führte. Die Sängerin verriet in einem Gespräch mit der Publikation: „Sie waren autobiografischer als ich gedacht habe und das hat länger gedauert. Der Großteil des Albums wird ein Country-Flair haben. Vor acht Jahren, als ich ein Country-Album machen wollte, dachte niemand sonst an Country. Und jetzt machen alle Country!“ Die Hitmacherin äußerte sich zuvor vage zu ihrem neuen Album, schlug aber zuvor einen unbeschwerteren Ansatz für die Songtexte vor. Lana erklärte in einem Interview mit ‚NME‘: „Ich habe vielleicht weniger selbstverräterische Dinge zu sagen wie auf ‚Tunnel‘, ‚Blue Bannisters‘ oder ‚Chemtrails Over The Country Club‘ und es ist einfach mehr Melodie mit dabei. Vielleicht mehr im Stil des American Songbook?“