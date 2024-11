Apple-Ranking veröffentlicht „Lanz & Precht“ beliebtester Podcast des Jahres 2024

Freuen sich über ihre Spitzenposition in den deutschen Podcast-Charts: Richard David Precht (l.) und Markus Lanz. (tj/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 20:04 Uhr

Seit 2021 tauschen sich TV-Talker Markus Lanz und Star-Philosoph Richard David Precht in ihrem Podcast "Lanz & Precht" über aktuelle Themen aus. Nun erklommen sie erstmals die Spitze der Podcast-Charts.

Wie in jedem Jahr veröffentlichte Apple am heutigen 19. November wieder eine Rangliste der beliebtesten Podcasts des Jahres. Nachdem TV-Talker Markus Lanz (55) und Fernseh-Philosoph Richard David Precht (59) sich im Vorjahr noch mit dem zweiten Platz der Podcast-Charts zufrieden geben mussten, schafften sie es in diesem Jahr nun endlich auf Nummer eins.

Power-Talker auf Platz eins

Wie das Online-Portal "ifun.de" berichtet, verdrängten die beiden Power-Talker in diesem Jahr den Vorjahres-Favoriten "Zeit Verbrechen" auf den zweiten Platz. Den dritten Platz belegt dem Bericht zufolge der True-Crime-Podcast "Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe", in dem die Journalistinnen Paulina Krasa (34) und Laura Wohlers (34) über wahre Kriminalfälle aus Deutschland plaudern.

Platz vier belegt der Berliner Comedy-Star Kurt Krömer (49) mit seinem Podcast "Feelings", gefolgt von "Hotel Matze", dem Podcast des Musikers und Autors Mathias "Matze" Hielscher (45).