Stars Lars Ulrich: Ozzy Osbourne war beim Black Sabbath-Abschiedskonzert ’so herzlich‘ und ‚eloquent‘

Lars Ulrich - 92nd Street Y Presents - Nov 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 11:00 Uhr

Lars Ulrich sprach darüber, dass Ozzy Osbourne beim Black Sabbath-Reunion-Konzert nur zwei Wochen vor seinem Tod „so herzlich“ und „eloquent“ gewesen sei.

Der Metallica-Musiker war einer der Stars, die am 5. Juli beim „Back to the Beginning“-Konzert im englischen Birmingham die Bühne betraten.

Während der Proben konnte Ulrich Zeit mit Ozzy verbringen und betonte, dass der verstorbene Künstler im Vorfeld des Auftritts in Topform war. Bei einem Auftritt in Howard Sterns SiriusXM-Show wurde Lars danach gefragt, ob Ozzys Tod am 22. Juli erwartet worden sei, woraufhin der Sänger antwortete: „Nein, nein … wir haben abgehangen, Hallo gesagt, wir haben uns umarmt.“ Lars verriet auch, dass er sich mit Ozzy unterhalten und ihn danach gefragt habe, wie es sich für ihn anfühle, wieder in seiner Heimatstadt Birmingham zu sein. Der Schlagzeuger sagte: „Er war sehr eloquent und hat sehr scharfsinnig geantwortet. Wir saßen einfach da und unterhielten uns, es war so herzlich und er war sehr präsent und verständlich. Nur sein Körper war nicht in Topform, aber sein Geist … er war eloquent, redselig und im Moment.“