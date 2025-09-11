Stars Laura Carmichael und Michael C. Fox sind verheiratet

Michael C Fox and Laura Carmichael - September 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 11:00 Uhr

Die Stars haben geheiratet.

Laura Carmichael und Michael C. Fox haben geheiratet.

Die Stars aus ‚Downton Abbey‘ – die jeweils Lady Edith und Andrew Parker spielen – sind 2021 Eltern geworden, und der 36-jährige Schauspieler hat jetzt bestätigt, dass sie in den letzten Jahren auch geheiratet haben.

In der NBC-Sondersendung ‚Downton Abbey Celebrates The Grand Finale‘ sagte Fox: „Ich verdanke dieser Serie sehr viel. Ich glaube, dass ein Großteil meines Lebens von dieser Serie geprägt wurde.“ Seine Co-Darstellerin Lesley Nicol fragte das Paar daraufhin: „Was wäre, wenn jemand gesagt hätte, dass Sie Ihre Frau finden und ein Kind bekommen würden? Das verändert das Leben.“ Fox schwärmte: „Ich weiß. Es ist unglaublich.“

Allerdings äußerten sich weder er noch seine 39-jährige Ehefrau, mit der er seit 2016 zusammen ist, weiter zu ihrer Ehe. Das Paar ist in der Regel sehr zurückhaltend, und erst im Mai 2022 wurde bekannt, dass sie 14 Monate zuvor Eltern ihres Sohnes Luca geworden waren. Eine Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘ damals: „Laura und Michael lieben es, Eltern zu sein, und waren dankbar, dass sie etwas Zeit abseits des Rampenlichts hatten, um den Moment zu genießen. Laura hat die Mutterschaft mit Leichtigkeit angenommen, und das hat ihr Leben um eine weitere Facette bereichert.“

Carmichael erklärte vor einer Weile, dass sie sich glücklich schätzt, denselben Beruf wie ihr Partner auszuüben.