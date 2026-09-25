Stars Laura Maria Rypa spricht offen über die Probleme der letzten Jahre

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 14:00 Uhr

Laura Maria Rypa spricht offen über die Probleme der letzten Jahre.

Laura Maria Rypa hat in der ARD-Talksendung ‚deep und deutlich‘ offen über schwierige Erfahrungen der vergangenen Jahre gesprochen.

Dabei ging es auch um ihre frühere Beziehung zu Sänger Pietro Lombardi und die Belastungen, die mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit verbunden waren. Besonders prägend war für Rypa ihre erste Schwangerschaft mit ihrem Sohn Leano Romeo. Die Nachricht über die Schwangerschaft sei aus ihrem persönlichen Umfeld an die Presse weitergegeben worden. Für die Influencerin hatte das gravierende Folgen. „Ich konnte niemandem mehr vertrauen. Ich konnte mit niemandem mehr sprechen“, erzählt sie. Sie habe sich daraufhin immer stärker zurückgezogen und zeitweise das Gefühl gehabt, „gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden“ zu wollen.

Noch belastender wurde die Situation, als ihr Sohn als Frühchen zur Welt kam und zunächst auf der Intensivstation behandelt werden musste. Während Rypa um das Leben ihres Kindes bangte, gelangten Informationen über den Krankenhausaufenthalt an die Medien. Vor der Klinik versammelten sich daraufhin Journalisten. „Ich wollte meine Schwangerschaft gar nicht teilen“, sagt Rypa unter Tränen. Später fand sie nach eigenen Angaben heraus, dass eine andere Mutter, deren eigenes Kind ebenfalls auf der Intensivstation lag, Informationen weitergegeben hatte. Die Frau soll Fotos und Videos von Rypas Baby aufgenommen und an die Medien übermittelt haben. Für Rypa ist das bis heute schwer nachvollziehbar: „Du bist zum ersten Mal Mama geworden, du hast dein Kind, das auf der Intensivstation liegt, und damit musst du dich gerade auch noch auseinandersetzen. Wie skrupellos kann ein Mensch sein?“

Laut Rypa wurde die Verantwortliche später konfrontiert. Die Klinik habe sogar auf rechtliche Schritte gedrängt, weil andernfalls der Ruf des Krankenhauses Schaden nehmen könne. Rypa und Lombardi entschieden sich jedoch dagegen. Die andere Mutter sei alleinerziehend gewesen und habe selbst ein Frühchen gehabt. Schließlich habe sie sich bei Rypa entschuldigt.

Auch ihre Beziehung zu Lombardi thematisierte Rypa ausführlich. Die On-off-Beziehung zog sich, einschließlich verschiedener Trennungsphasen, von 2020 bis 2025. Ihr erster Eindruck von dem ehemaligen DSDS-Sieger sei wenig schmeichelhaft gewesen: „Was ein Vollidiot.“ Später habe sie jedoch seine andere Seite kennengelernt. „Dann habe ich wirklich seine liebe, softe Seite kennengelernt.“ Heute betrachtet Rypa die gemeinsame Vergangenheit kritisch. Die große öffentliche Aufmerksamkeit habe ihre Beziehung zusätzlich belastet. „Pietro und ich haben uns in der Vergangenheit öfter mal getrennt. Das sind Dinge, die ich heute nicht mehr so machen würde. Ich war dumm und naiv“, sagt sie rückblickend.