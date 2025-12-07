Film Laurence Fishburne führt bei neuem Film ‚The Rule of Nines‘ Regie

Laurence Fishburne - March 2025 - Famous - The Amateur European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2025, 11:00 Uhr

Laurence Fishburne führt bei neuem Film 'The Rule of Nines' Regie.

Laurence Fishburne wird bei dem neuen Projekt ‚The Rule of Nines‘ Regie führen.

Der 64-jährige Schauspieler arbeitet an dem Film, der von John Connor geschrieben wurde, gemeinsam mit Produzentin und Casting-Direktorin Bonnie Timmermann sowie Schauspieler André Holland. Fishburne – der sein Regiedebüt im Jahr 2000 mit ‚Once in the Life‘ gab – glaubt, dass seine lange Karriere als Schauspieler ihn zu einem besseren Regisseur gemacht hat. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Die Tatsache, dass ich seit meinem 11. oder 12. Lebensjahr Filme mache, bedeutet, dass ich ein Filmemacher bin. Sie macht mich wirklich gut vorbereitet. Dies könnte der Moment sein, in dem ich mich in den Regiebereich in einer echten, kontinuierlichen Art und Weise bewege.“

Allerdings will Laurence die Schauspielerei nicht aufgeben und hofft, sich künftig stärker im Bereich der Komödie auszuprobieren. Er erklärte: „Seit meinem ersten Film ‚Cornbread, Earl and Me‘ bin ich immer als der Typ aufgetreten, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn du sie nicht hören willst. Also habe ich nicht allzu viel Comedy gemacht … aber man muss beides können, wenn man sich Schauspieler nennen möchte.“

Fishburne war laut eigener Aussage ein großer Fan von Looney-Tunes-Synchronsprecher Mel Blanc. In seiner Jugend habe er deshalb sehr viel Zeit damit verbracht, Stimmen nachzumachen und lustig zu sein, inspiriert von Leuten wie Blanc, Frank Gorshin und Robin Williams, die ganze Figuren allein mit ihrer Stimme erschaffen konnten. Er erklärt weiter: „Die Stimme war für mich schon immer ein essenzieller Teil des Schauspiels. Ich bin in einer sehr gemischten Gegend aufgewachsen, mit Menschen von überall her, und ich habe immer die Klänge der Menschen um mich herum imitiert. Das ist einfach mein Gehör – ich muss es tun. Ich kann es nicht nicht tun.“