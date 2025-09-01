Stars Laut Buch: Königin Camilla stoppte Zug-Angreifer, indem sie ihn mit ihrem Schuh schlug

Der ehemalige Royal-Redakteur der 'Times' behauptet in seinem neuen Buch, dass Königin Camilla in einem Zug von einem Mann begrapscht wurde, ihn jedoch abwehrte.

Königin Camilla entging den Grapsch-Versuchen eines Zugpassagiers, indem sie ihn mit ihrem Schuh schlug – das behauptet ein neues Buch.

Die Frau von König Charles war demnach „16 oder 17 Jahre alt“, als sie auf einer Zugfahrt zum Londoner Bahnhof Paddington von einem Mann belästigt wurde. Sie konnte sich befreien, indem sie ihm „mit dem Absatz in die Kronjuwelen“ schlug und den Vorfall anschließend dem Zugpersonal meldete.

Die Details – zu denen es vom Buckingham Palast bislang keine offizielle Stellungnahme gibt – sind im Buch ‚Power and the Palace‘ des ehemaligen Royal-Redakteurs der ‚Times‘, Valentine Low, nachzulesen. Darin schildert Low, dass Camilla dem damaligen Londoner Bürgermeister Boris Johnson im Juni 2008 bei einem Treffen in Clarence House von dem Vorfall erzählt habe. Der Autor sprach dafür mit Johnsons früherem Kommunikationsdirektor Guto Harri, der berichtete, Johnson habe ihn später über das Gespräch in Clarence House informiert.

In einem Auszug des Buches erklärte Harri: „Boris schwärmte in den höchsten Tönen von ihr. Die beiden verstanden sich offensichtlich blendend. Er machte gutturale Geräusche darüber, wie sehr er sie bewunderte und mochte. Aber das ernste Gespräch drehte sich darum, dass sie als Schulmädchen Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden war. Sie saß in einem Zug nach Paddington – war etwa 16 oder 17 – und ein Typ ließ seine Hand immer weiter wandern…“

Valentine Low schrieb: „An diesem Punkt fragte Johnson, was dann passiert sei. Sie antwortete: ‚Ich habe getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich habe meinen Schuh ausgezogen und ihm mit dem Absatz in die Kronjuwelen gehauen.'“ Harri ergänzte dem Buch zufolge: „Sie war gefasst genug, um bei der Ankunft in Paddington aus dem Zug zu springen, einen uniformierten Mitarbeiter zu finden und zu sagen: ‚Dieser Mann hat mich gerade angegriffen.‘ Und er wurde verhaftet.“