Stars Lea Michele: Aus diesem dunklen Grund erhielt sie erste Broadway-Rolle

Lea Michele - Funny Girl - Broadway Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 11:00 Uhr

Die 'Glee'-Schauspielerin erinnert sich an ihre Anfänge als Musical-Darstellerin zurück.

Lea Michele ergatterte ihre erste Broadway-Rolle, nachdem der Vater einer Freundin einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Sängerin und Schauspielerin hatte „noch nie zuvor gesungen“, doch als ihre Eltern gebeten wurden, die Freundin zu einem Vorsprechen für ‚Les Misérables‘ zu begleiten, nutzte Lea die Gelegenheit – mit gerade einmal acht Jahren.

„Es gab ein offenes Casting für das Broadway-Stück ‚Les Misérables‘, und meine Freundin wollte vorsprechen. Am Abend davor hatte ihr Vater einen Herzinfarkt, und ihre Mutter rief meine Mutter an und sagte: ‚Bitte, du musst sie zu diesem Vorsprechen bringen'“, erzählte sie im Gespräch mit dem ‚Elle‘-Magazin. Lea beschloss spontan, selbst auch mitzumachen – obwohl ihre Eltern sie noch nie hatten singen hören.

Die ‚Glee‘-Darstellerin erinnerte sich: „Ich sagte: ‚Na gut, dann probiere ich es auch. Wenn wir sie hinbringen, gehe ich auch.‘ Meine Eltern meinten: ‚Aber du kannst doch gar nicht singen.‘ Nur wussten sie es nicht. Ich hatte wirklich noch nie gesungen. Ich übte in meinem Zimmer ein Lied – ‚Angel of Music‘ aus ‚Das Phantom der Oper‘.“

Die Casting-Direktoren waren sofort beeindruckt von ihren Gesangskünsten. Nur wenige Wochen später stand Lea tatsächlich auf der Broadway-Bühne. „Ich hatte weder ein professionelles Foto noch sonst etwas. Und als wir das Theater verließen, sagte ich zu meiner Mutter: ‚Ich glaube, ich bekomme die Rolle.‘ Und sie antwortete: ‚So etwas passiert Leuten wie uns nicht.‘ Zwei Wochen später stand ich auf der Bühne – am Broadway“, erzählte die Schauspielerin.