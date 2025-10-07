Stars ‚Lebende Trauerfeier‘: Jack Osbourne erinnert sich an Ozzys emotionale letzte Show

Bang Showbiz | 07.10.2025, 10:00 Uhr

Der Sohn der Musik-Ikone reflektiert über den letzten Auftritt seines Vaters mit Black Sabbath.

Jack Osbourne hat Ozzy Osbournes letztes Konzert als eine Art „lebende Trauerfeier“ beschrieben.

Der 39-Jährige verlor seinen geliebten Vater am 22. Juli – weniger als drei Wochen nach dessen Abschiedskonzert ‚Back to the Beginning‘ in seiner Heimatstadt Birmingham. Jack erinnerte sich daran, wie er weinte, als er Ozzy noch einmal mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen auf der Bühne sah, weil er wusste, dass es höchst unwahrscheinlich war, seinen Vater je wieder live auftreten zu sehen.

In der Sendung ‚Good Morning America‘ kämpfte Jack mit den Tränen, als er erzählte: „Bevor er auf die Bühne ging, bin ich noch einmal in die Garderobe gerannt, habe ihn ganz fest umarmt und geküsst. Ich habe gesagt: ‚Gib alles. Du wirst das großartig machen.‘ Und ich habe geweint. Ich stand im Publikum… Es gab da einen Bereich, wo ich mit meinem Bruder war – und wir beide haben einfach geweint.“

Die Geschwister seien nicht aus Mitleid oder Traurigkeit in Tränen ausgebrochen. „Ich glaube, es war, weil wir wussten, dass es das letzte Mal war. Im Rückblick war es, wenn man so will, eine Art lebende Trauerfeier. Er konnte sich von allen verabschieden“, erklärte Jack.

Der Reality-TV-Darsteller gab zu, dass er und seine Familie – besonders seine Mutter Sharon Osbourne – völlig überwältigt waren von der „Welle der Liebe“, die ihnen nach Ozzys Tod entgegenschlug. „Ich weiß, dass sie die Liebe [der Menschen] spürt – und das in einem Ausmaß, das keiner von uns je hätte erahnen können. Ich glaube, jedes Kind denkt irgendwann darüber nach, dass die Eltern eines Tages nicht mehr da sein werden – und fragt sich, wie das wohl sein wird. Es gehört einfach zum Menschsein. Aber wir haben nie wirklich darüber nachgedacht“, gestand er. Auf die Frage, wie Sharon mit dem Verlust ihres geliebten Mannes umgehe, antwortete Jack: „Sie ist okay, aber sie ist nicht okay.“