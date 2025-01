2.800 Gäste feiern im Stanglwirt Legendäre Weißwurstparty: Volks-Rock’n’Roller trifft auf Terminator

Arnold Schwarzenegger ist seit Jahren Stammgast bei der Weißwurstparty. (ncz/spot)

25.01.2025

Von Gabalier bis Schwarzenegger: Bei der 32. Weißwurstparty am Rande des Hahnenkamm-Rennens haben am Freitagabend erneut zahlreiche Promis im Stanglwirt gefeiert. Dabei kam auch eine beachtliche Spendensumme zusammen.

Bereits zum 32. Mal hat das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zu seiner legendären Weißwurstparty geladen. Insgesamt 2.800 Gäste feierten am Freitagabend am Rande des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel. Unter ihnen etwa der "Terminator" Arnold Schwarzenegger (77), der "die beste und größte Weißwurstparty der Welt" gemeinsam mit Bodybuilder Ralf Möller (66), Musiker Peter Maffay (75) sowie dem Schauspielerpaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) eröffnete.

Andreas Gabalier sorgt für Stimmung

Auf der Bühne in der zur Konzertarena umfunktionierten Reithalle sorgte "Volks Rock'n'Roller" Andreas Gabalier (40) für musikalische Unterhaltung. Unter den Gästen waren neben Sport-Stars wie Skispringer Gregor Schlierenzauer (35), Skirennläuferin Maria Riesch (40), Fußballtorwart Roman Weidenfeller (44) oder Fußballspieler Rúrik Gislason (36) auch Prominente wie die Schlagersängerinnen Melissa Naschenweng (34) und Vanessa Mai (32) oder die Musiker DJ Ötzi (54), Kool Savas (49) und The BossHoss.

Mit Franziska Knuppe (49), Monica Meier-Ivancan (47) und Barbara Meier (38) war auch die deutsche Modelfront repräsentiert, zudem feierten Moderatorin Annemarie Carpendale (46) und Ehemann Wayne (47) sowie Bettina Zimmermann (49), Viktoria Lauterbach (51), Simone Thomalla (59), Palina Rojinski (39), Leo Reisinger (45), Joyce Ilg (41), Mark Keller (58), Cathy Hummels (37) und zahlreiche weitere bis in die frühen Morgenstunden.

68.000 Euro für den guten Zweck gesammelt

Laut Pressemitteilung kamen bei der Versteigerung des begrenzten Kartenkontingents dieses Jahr 68.000 Euro für den guten Zweck zusammen. 37.000 Euro sollen an Arnold Schwarzeneggers Climate Initiative zugunsten der Tiroler Bergrettung gehen, 20.000 Euro an die Peter Maffay Tabaluga Stiftung und 11.000 Euro an Wings for Life.

Bereits am Vorabend kamen bei Arnold Schwarzeneggers traditionellem Benefiz-Dinner im Stanglwirt eine Rekordsumme von 1,55 Millionen Euro für den Klimaschutz zusammen.

Das legendäre Hahnenkamm-Rennen lockt Jahr für Jahr neben Sportfans auch zahlreiche Prominente nach Kitzbühel. Am Samstag findet die legendäre Streif-Abfahrt als Highlight des Ski-Events statt und am Sonntag folgen noch zwei Slalom-Läufe.