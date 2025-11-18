Musik Leigh-Anne kritisiert Pizza Hut dafür, ‚X Factor‘-Teilnahme ignoriert zu haben

Leigh-Anne Pinnock - Warner Music Group Pre-Grammy Party 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 14:00 Uhr

Leigh-Anne hat behauptet, dass ihr früherer Arbeitsplatz Pizza Hut sich geweigert habe, Poster aufzuhängen, um sie während ihrer Zeit bei ‚The X Factor‘ zu unterstützen.

Die ehemalige ‚Little Mix‘-Sängerin wurde 2011 in der ITV-Castingshow berühmt, als die Girlgroup – zu der auch Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Jesy Nelson bis zu ihrem Ausstieg 2020 gehörten – den Wettbewerb gewann. Als jedoch ihre Mutter versuchte, Unterstützung für ihre Tochter zu mobilisieren, soll das Pizza Hut, in dem Leigh-Anne als Kellnerin gearbeitet hatte, sie abgewiesen haben.

Im Podcast ‚The Red Carpet Treatment – On The Road‘ sagte Gastgeber Luke Hamnett, der in einer anderen Pizza-Hut-Filiale arbeitete: „Jeden Samstag oder Freitag bekamen wir ein Briefing, dass wir für Little Mix und Leigh-Anne stimmen mussten. Ich habe angerufen und für dich über unser Pizza-Hut-Telefon abgestimmt.“ Eine erstaunte Leigh-Anne sagte: „Nun, das ist mehr, als mein Pizza Hut für mich getan hat. Meine Mutter ging mit Postern hinein und sagte: ‚Können wir diese aufhängen?‘ Und der Manager sagte nein. Ich konnte es nicht glauben.“

An anderer Stelle verriet die 34-Jährige, dass ihr bevorstehendes Solodebütalbum ‚My Ego Told Me To‘ „ganz im Zeichen von Authentizität“ stehe. Sie sagte: „Ich bin so aufgeregt. Für mich ist dieses Album voll von Sounds und Genres, die mich in jungen Jahren geprägt haben.“ Sie habe all diese Einflüsse genommen und ihren eigenen Pop-Stempel daraufgesetzt. Die Musikrichtung Pop ist nämlich die, in der sie sich am meisten wohlfühlt – das Genre wechseln will sie auf keinen Fall: „Ich werde immer ein Pop-Girl sein, was ich liebe.“