Musik Leigh-Anne Pinnock und Jonita helfen Sigala beim Start in neue Ära mit ‚Hello‘

Sigala Hello cover BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 18:00 Uhr

Leigh-Anne Pinnock und die aufstrebende Popkünstlerin Jonita sind auf Sigalas neuem Song ‚Hello‘ zu hören.

Der DJ und Produzent – der zuvor mit Kylie Minogue, RAYE und Becky Hill gearbeitet hat – meldet sich mit seinem ersten Track des Jahres 2025 zurück: einem Feel-Good-Song, in dem die ehemalige Little Mix-Sängerin und der indische Musik- und Filmstar in einer unerwarteten Zusammenarbeit zusammenkommen.

Sigala sagte: „Ich bin so aufgeregt, dass die Fans hören, was ich in den letzten Monaten im Studio gekocht habe. Ich starte mit meinem neuen Track ‚Hello‘. Ich liebe es, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, und es fühlt sich perfekt an, eine Superstarsängerin wie Leigh-Anne und eines der größten Talente Indiens – Jonita – bei diesem Song dabei zu haben. Wir hatten so einen Vibe, diesen Song und das visuelle Begleitmaterial gemeinsam zu erschaffen.“ Leigh-Anne kommentierte: „Es mag eine unerwartete Zusammenarbeit sein, aber ich denke, genau das macht diesen Track so einzigartig. Wir alle bringen etwas anderes mit ein – verschiedene Genres, verschiedene Vibes – und es funktioniert einfach.“ Auch sie lobt den „Vibe“ des Projekts und erzählt, wie viel Spaß die drei bei der gemeinsamen Arbeit hatten – auch wenn nicht alle drei gemeinsam im Studio waren. Jonita fügte hinzu: „‚Hello‘ ist so ein lustiger, Feel-Good-Song, und ich habe mit Sigala und Leigh-Anne komplett remote an diesem Track gearbeitet, was mich daran erinnert, dass Musik Menschen zusammenbringen kann, egal woher wir kommen.“