Stars Lena Dunham bestätigt ‚Girls‘-Comeback nach Geistesblitz unter der Dusche

Lena Dunham - AVALON - LA - Oct 2022 - Academy Museum of Motion Pictures Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:30 Uhr

Lena Dunham bringt 'Girls' mit neuen Folgen zurück – fast zehn Jahre, nachdem die Comedy-Dramaserie ursprünglich zu Ende gegangen war.

Lena Dunham bringt ‚Girls‘ zurück, nachdem sie unter der Dusche einen Geistesblitz hatte.

Die 40-jährige Schauspielerin hat eine Neuauflage ihrer erfolgreichen Comedy-Dramaserie angekündigt, die von 2012 bis 2017 lief. HBO hat eine neue Staffel mit fünf Folgen genehmigt, für die die ursprüngliche Besetzung zurückkehrt. Dunham wird in den neuen Folgen erneut in ihre Rolle als Hannah Horvath schlüpfen. Mit dabei sind außerdem Allison Williams als Marnie Michaels, Jemima Kirke als Jessa Johansson und Zosia Mamet als Shoshanna Shapiro.

Die Originalserie, die vor fast zehn Jahren nach sechs Staffeln endete, handelte von einer Gruppe Freundinnen, die sich in New York durch das Leben in ihren Zwanzigern kämpften. Dunham erklärte in einer Stellungnahme: „Wir haben immer gesagt, dass wir nur dann zu ‚Girls‘ zurückkehren würden, wenn es eine konkrete Geschichte gäbe, die wir unbedingt erzählen wollten.“ Lange habe sie sich die Figuren in der Gegenwart nicht vorstellen können. „Dann, ungefähr um meinen 40. Geburtstag herum, fingen sie an, unter der Dusche mit mir zu sprechen. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, ist es ziemlich schwierig, diese Fünfergruppe wieder zum Schweigen zu bringen, sobald sie einmal angefangen hat zu reden …“, scherzte der Star.

Neben den vier Hauptdarstellerinnen wird auch Andrew Rannells als Elijah Krantz zurückkehren. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. Dunham, die bei der Originalserie als Schöpferin, Showrunnerin und Hauptdarstellerin tätig war, kann es kaum erwarten, die Serie wieder aufleben zu lassen. Sie fügte hinzu: „Es kommt selten vor, dass man die Gelegenheit bekommt, zu etwas zurückzukehren, das das eigene Leben verändert hat – mit dem Geschenk, im Nachhinein darauf blicken zu können, und mit einem völlig neuen Maß an Dankbarkeit und Verständnis.“ Außerdem freue sie sich über die anhaltende Begeisterung für die Serie und die Chance, wieder mit den Figuren und dem Team von HBO zusammenzuarbeiten.

Auch HBO blickt gespannt auf die Fortsetzung. Amy Gravitt, Executive Vice President und Leiterin der HBO-Serien- und Comedyabteilung, erklärte, sie freue sich darauf, dass Dunham den Blick von den Turbulenzen der Zwanziger auf den Meilenstein des 40. Geburtstags richte. Die Welt habe sich seit dem letzten Wiedersehen mit Hannah, Marnie, Shoshanna, Jessa und Elijah enorm verändert. Dennoch sei sie überzeugt, dass alte wie neue Fans gespannt darauf seien, wie sich die Figuren entwickelt hätten. „Und sie werden erleichtert sein festzustellen, dass sie immer noch die ‚Girls‘ sind, die wir von damals kennen“, deutete Gravitt an.