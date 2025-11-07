Stars Lena Gercke übt harsche Kritik an einer Kollegin

Lena Gercke / Kraftwerk-Mitte Berlin 100 Jahre Maybelline / Eventpress / Schraps / 05/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 14:00 Uhr

Lena Gercke kann mit der Aktion einer Kollegin nichts anfangen.

Das Model findet klare Worte und nimmt dabei insbesondere eine andere Influencerin in die Pflicht. Anlass ist eine Marketingkampagne mit Gesichts­masken für Kinder, die Gercke jüngst scharf kritisierte. Obwohl sie eigentlich nicht öffentlich über die Geschäftsideen ihrer Kolleginnen redet, konnte die Moderatorin diesmal laut eigener Aussage nicht den Mund halten. „Eine Influencerin, die ich voll gut finde, der ich folge, bringt gerade eine Brand raus, mit der sie Gesichtsmasken für Kinder produziert. Also so Feuchtigkeitsmasken. Und ich frage mich: Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullsh*t, den ich seit langem gesehen habe“, ärgerte sich Gercke in ihrer Instagram-Story.

Die zweifache Mutter stellte klar, dass die Beauty­branche mit Produkten für Kinder ihrer Ansicht nach eine Grenze überschreite. Mütter würden damit in die Verantwortung gehen, dass Kinder früh an all diese Beauty-Tools gewöhnt werden, so Gercke weiter. Statt teure Cremes zu normalisieren, sollten die Kleinen einfache und vor allem gesunde Lösungen gezeigt bekommen. „Wenn Kinder mal trockene Haut haben, dann cremst du die mit irgendeiner unparfümierten Creme ein. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?“, kommentiert die 37-Jährige in ihrem Insta-Clip.

Dass ihre Kinder immer an erster Stelle stehen, betonte Gercke bereits in verschiedenen Interviews. Durch ihren Nachwuchs habe sie außerdem allerlei über das Leben gelernt. „Kinder lehren einen sehr, im Hier und Jetzt zu sein“, sagte Gercke vor längerem im Interview mit ‚RND‘. Seit der Geburt ihrer Mädels könne sie im Alltag viel besser entschleunigen.