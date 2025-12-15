Film Leonardo DiCaprio schließt eine Regiekarriere aus

15.12.2025

Leonardo DiCaprio schließt eine Regiekarriere aus.

Leonardo DiCaprio möchte keine Regie führen – weil er glaubt, nicht annähernd so gut zu sein wie Martin Scorsese.

Der 51-jährige Schauspieler gab zu, dass es für ihn nie infrage gekommen sei, hinter die Kamera zu treten. Es sei „nie“ eine Überlegung gewesen, da er nicht an die Größe des ‚Killers of the Flower Moon‘-Regisseurs heranreiche, mit dem er derzeit bereits an seinem siebten gemeinsamen Film arbeitet. In einem Gespräch mit Scorsese bei der Veranstaltung ‚A Year in TIME‘ des ‚TIME‘-Magazins in New York City in der vergangenen Woche sagte DiCaprio laut ‚People‘: „Manche Leute haben mich gefragt, ob ich Regie führen möchte. Und ich denke mir: ‚Ich würde niemals Regie führen wollen. Ich könnte niemals auch nur annähernd das machen, was Martin Scorsese macht. Warum sollte ich das tun?'“

Der ‚One Battle After Another‘-Star bedauert, dass er sich nicht mehr Zeit genommen habe, um einen Schritt zurückzutreten, den gesamten Filmemachprozess zu „beobachten“ und genau zu studieren, wie der heute 83-jährige Scorsese arbeitet. Er sagte: „Man spielt diese Figuren und versucht, so tief wie möglich in ihre Seele einzutauchen. Und ich hätte es geliebt, viel mehr ein Beobachter zu sein … zu sehen, was du [Scorsese] hinter der Kamera machst. Wenn ich auf etwas zurückblicke, dann darauf, dass ich diesen Prozess hinter der Kamera viel intensiver hätte beobachten wollen.“

Leonardo und der ‚Taxi Driver‘-Regisseur verbringen „Monate“ mit Vorbereitung und Diskussionen, bevor die Dreharbeiten beginnen. Der Oscar-Preisträger erklärte dazu: „Das war oft unser Arbeitsprozess, wenn wir zusammengearbeitet haben … die Möglichkeit, fast monatelang zu debattieren, viele Fragen zu stellen und immer wieder den Advocatus Diaboli zu spielen, um Herangehensweisen zu prüfen, die vielleicht nicht der offensichtlichste Weg sind. Das machen wir auch bei dem neuen Film, an dem wir gerade arbeiten, und es war absolut eine der tiefgreifendsten Lernerfahrungen.“ Der ‚The Departed‘-Star bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem legendären Filmemacher als einen der „stolzesten Momente“ seines Lebens. Er sagte: „Ich bin sehr jung mit Filmen aufgewachsen und wollte Schauspieler werden. Mein Vater nahm mich mit, um Martys Filme zu sehen, zusammen mit denen von Mr. [Robert] De Niro, und sagte: ‚Wenn es jemanden gibt, mit dem du in deiner Karriere unbedingt arbeiten solltest, jetzt, wo du die Möglichkeit hast, Filme zu machen, dann ist es dieser Mann.‘ So habe ich Martys Arbeit schon sehr, sehr früh kennengelernt.“