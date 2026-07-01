Stars ‚Lethal Weapon‘-Star Danny Glover lebt mit Alzheimer

Danny Glover and Mel Gibson - Avalon - 1987 - Lethal Weapon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler Danny Glover hat öffentlich bekannt gegeben, dass bei ihm im Jahr 2022 Alzheimer diagnostiziert wurde.

Danny Glover lebt mit Alzheimer.

Der 79-jährige Schauspieler, der unter anderem durch seine Rollen in ‚Lethal Weapon‘ und ‚Die Farbe Lila‘ (1985) bekannt wurde, erklärte, er habe die Diagnose kurz nach der Verleihung seines Ehren-Oscars im Jahr 2022 bekommen. Während eines Auftritts in der Sendung ‚The Today Show‘ gab Glover zu, dass er die lebensverändernde Diagnose noch immer verarbeite. Gleichzeitig sei er entschlossen, seiner Zukunft ehrlich entgegenzutreten.

Er sagte: „Ich kann in gewisser Weise damit leben. Natürlich bin ich sicher, dass sich vieles verändern wird, je weiter die Krankheit fortschreitet.“ Obwohl es ihm schwerfalle, die Diagnose zu akzeptieren, halte er an den Erinnerungen fest, die ihm immer zeigen, wer er sei. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ sagte er: „Es gibt diese Momente, an die man sich immer wieder erinnert und die einem bestätigen, dass man sich durchaus noch erinnern kann. Und es gibt Erinnerungen, die ich niemals vergessen werde.“ Der Schauspieler räumte außerdem ein, dass es noch immer Aspekte der Diagnose gebe, die er innerlich nicht vollständig akzeptieren könne. Er sagte: „In meinem Kopf habe ich noch nicht alle Teile davon akzeptiert.“

Glovers Tochter Mandisa trat in einem vorab aufgezeichneten Beitrag der ‚Today Show‘ auf und erklärte, warum die Familie jetzt den richtigen Zeitpunkt sehe, die Erkrankung öffentlich zu machen. Sie sagte: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wann wäre ein besserer Moment, als jetzt, damit er selbst darüber sprechen kann?“ Sie fügte hinzu, Offenheit sei ihnen beiden wichtig. Mandisa erklärte: „Das ist wichtig, weil Menschen Fragen stellen. Und ich möchte kein unehrlicher Mensch sein und sagen: ‚Ja, alles ist in Ordnung. Alles ist wunderbar.'“

Glover berichtete außerdem, einer der bedeutendsten Momente nach der Diagnose sei die Erkenntnis gewesen, dass er mit seiner Erkrankung keineswegs allein sei. Rückblickend auf die Zeit, als er 2023 erfuhr, dass er an Alzheimer leidet, sagte er, er habe akzeptieren müssen, „dass es einem selbst passiert – und gleichzeitig Millionen andere Menschen ebenfalls darunter leiden“.

Während seiner mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Karriere entwickelte sich Glover zu einem der angesehensten Schauspieler Hollywoods. Weltweite Bekanntheit erlangte er als Detective Roger Murtaugh an der Seite von Mel Gibson als Martin Riggs in den ‚Lethal Weapon‘-Filmen. Darüber hinaus bewiesen seine Rollen in Filmen wie ‚Die Farbe Lila‘, ‚To Sleep with Anger‘, ‚Dreamgirls‘ und ‚Sorry to Bother You‘ seine außergewöhnliche schauspielerische Vielseitigkeit.