Stars ‚Let’s Dance‘ macht Anspielung auf Marc Eggers Beziehung zu Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

Die Macher von ‚Let’s Dance‘ erlaubten sich einen Scherz mit Marc Eggers und machten eine Anspielung auf seine Romanze mit Bill Kaulitz.

Der Entertainer und der Tokio Hotel-Frontmann gerieten zum ersten Mal im Herbst 2023 gemeinsam in die Schlagzeilen, als sie das Oktoberfest in München zusammen besuchten. 2024 zeigten sie sich auf dem Event erneut zusammen und bestätigten damals auch ihre Beziehung, die mittlerweile allerdings auch schon wieder vorbei ist.

Jetzt ist Marc Eggers einer der Teilnehmer der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel und RTL erlaubte sich gleich in der Kennenlernshow am Freitagabend (21. Februar) einen Scherz mit dem Male-Model. Bei seinem Intro, in dem er sich dem Fernseh-Publikum vorstellte, wurde nämlich ein ganz bestimmter Song eingespielt: ‚White Lies‘ – ausgerechnet von Tokio Hotel. Den Fans fiel das natürlich sofort auf und zahlreiche User kommentierten auf Instagram. „Der Tokio Hotel-Song bei seiner Vorstellung war legendär, der Verantwortliche verdient einen Orden“, schrieb einer, und ein anderer fügte hinzu: „Grüße gehen raus an den Dude, der für die Songauswahl im Einspieler zuständig ist.“ Und RTL wusste scheinbar ganz genau, was es da tut, denn der offizielle Account der Show reagierte auf all diese Kommentare mit kichernden Smileys.

Marc Eggers konnte sich in der ersten ‚Let’s Dance‘-Show schon beweisen, denn er landete mit 18 Punkten im Jury-Ranking direkt auf dem ersten Platz. In den nächsten Wochen wird er mit Profitänzerin Renata Lusin um den begehrten Pokal und den Titel ‚Dancing Star 2025‘ tanzen.