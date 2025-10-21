Stars Lewis Capaldi bietet an, Fisch für Taylor Swifts Hochzeit zu liefern

Lewis Capaldi and Scott Mills - BBC Radio 2 - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 18:30 Uhr

Lewis Capaldi hat angeboten, dass sein Vater den Fisch für Taylor Swifts Hochzeit liefern könnte.

Der ‚Someone You Loved‘-Sänger hofft auf eine Einladung zur Hochzeit der Pop-Ikone mit NFL-Star Travis Kelce – und erklärte, dass das Fischgeschäft seines Vaters die Verpflegung übernehmen könnte. Das skurrile Angebot kam zustande, als Lewis in der ‚Scott Mills Breakfast Show‘ auf BBC Radio 2 darauf hingewiesen wurde, dass Mark Ronson angeboten habe, bei der Hochzeit aufzulegen und dafür mit seinem Stiefvater, dem ‚Foreigner‘-Gitarristen Mick Jones, zusammenzuarbeiten.

„So etwas kann ich nicht anbieten“, sagte Lewis und fügte hinzu: „Mein Vater ist Fischhändler. Mein Vater wird den Fisch liefern, Taylor. Mein Vater wird den Fisch für dich liefern.“ Der 29-Jährige hofft, auf die Gästeliste für Taylors und Travis’ Hochzeit zu kommen, und glaubt, dass er gute Chancen hat, nachdem er auch schon 2019 an der 30. Geburtstagsparty der ‚The Fate of Ophelia‘-Sängerin teilnahm. Der schottische Sänger erinnerte sich: „Es war eine Soiree. Im Grunde spielten wir alle bei diesen Weihnachtsshows in Amerika. Alle aus dem Line-up waren eingeladen. Taylor war der Headliner, und sie lud uns alle zu ihrem 30. Geburtstag ein.“ Allerdings verließ der ‚Forget Me‘-Sänger die Party frühzeitig, um für einen Auftritt nach Aberdeen zu fliegen. Er sagte: „Es gab kostenlosen Alkohol, aber ich musste früh gehen, um nach Aberdeen zu fliegen. Also Aberdeen – das zeigt, wie sehr ich euch liebe. Ich habe Taylors Geburtstagsparty verlassen, um bei euch zu sein.“ Lewis betonte aber, dass er nur eine „Abendeinladung“ zur Hochzeit wolle, weil das der beste Teil sei und er dann nicht lange bei der Trauung herumsitzen müsse.