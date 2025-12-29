Musik Lewis Capaldi nach kreativem Stillstand zurück im Studio

Lewis Capaldi - Glastonbury 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 18:00 Uhr

Lewis Capaldi hat eingeräumt, 2025 in einer kreativen Sackgasse gesteckt zu haben.

Der 29-jährige Sänger erklärte, seit März keinen neuen Song geschrieben zu haben, will aber im Januar wieder ins Studio gehen. Es wäre seine erste größere Schreibsession seit der Veröffentlichung der EP ‚Survive‘ im November.

Im australischen Radioprogramm ‚Carrie and Tommy‘ sagte Capaldi: „Ich habe seit März keinen Song geschrieben und nicht einmal eine Gitarre in die Hand genommen. Ich steckte in einer kreativen Flaute.“ Im Januar habe er nun Studiozeit gebucht, um wieder anzufangen.

Capaldi sprach auch über seinen wechselhaften Songwriting-Prozess. Manchmal entstünden Melodien spontan, manchmal lägen Textfragmente monatelang auf seinem Handy. „Es gibt dafür kein festes System“, erklärte er.

Nach seiner emotionalen Rückkehr auf die Glastonbury-Bühne im Sommer schilderte Capaldi zudem, wie sehr sich sein Umgang mit Auftritten verändert habe. Um Nervosität zu vermeiden, habe er vor dem Konzert niemanden hinter die Bühne gelassen – nicht einmal seine Eltern. „Ich war nervös, aber nicht ängstlich“, sagte er. Entscheidend sei der Perspektivwechsel gewesen: Er konzentrierte sich nicht auf den Gedanken „Ich muss das tun“, sondern mehr auf „Ich darf das tun“.

Capaldi betonte außerdem, wie sehr ihm Medikamente, Therapie und feste Routinen geholfen hätten, mit Tourette-Syndrom und Angststörungen umzugehen. „Mir geht es okay“, sagte er – und genau das sei derzeit das Wichtigste.