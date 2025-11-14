Musik Lewis Capaldi veröffentlicht herzzerreißende Ballade ‚The Day That I Die‘

Bang Showbiz | 14.11.2025, 18:00 Uhr

Lewis Capaldi hat die herzzerreißende Ballade ‚The Day That I Die‘ als Teil seiner ‚Survive‘-EP veröffentlicht.

Der schottische Star zeigt sich in dem Lied extrem verletzlich und singt darüber, dass er fürchtete, er „würde nicht mehr hier sein“. Er singt unter anderem: „An dem Tag, an dem ich sterbe, sagt meiner Mutter, ich habe gelächelt, denn ich weiß, dass sie weinen wird.“ ‚The Day That I Die‘ rührte Fans bereits bei Lewis’ jüngsten Live-Shows zu Tränen. ‚Survive‘ enthält außerdem den bewegenden Titeltrack, den Fan-Favoriten ‚Something In The Heavens‘, und ‚Almost‘, eine „ungefilterte und intime Erkundung dessen, was es bedeutet, weiterzumachen – oder es zumindest zu versuchen“.

Lewis‘ neueste herzzerreißende Songs folgen, nachdem er eigentlich angekündigt hatte, dass sein nächstes Album fröhlicher klingen werde. Der Chartstürmer ist für seine düsteren Balladen bekannt, doch mit dem Nachfolger zu ‚Broken By Desire to Be Heavenly Sent‘ von 2023 scheint ein musikalischer Richtungswechsel bevorzustehen. Im Gespräch mit Scott Mills in dessen BBC-Radio-2-Frühstückssendung sagte er kürzlich: „Ich würde gerne anfangen, fröhliche Musik zu machen. News Flash, Breaking News! Das nächste Album, das ich mache, wird fröhlich. Es wird happy, happy Zeugs.“

Lewis feierte diesen Sommer sein großes Comeback auf der Bühne beim Glastonbury Festival – zwei Jahre, nachdem er seinen Auftritt aufgrund seiner Tourette-Erkrankung vorzeitig abbrechen musste. Der 29-Jährige steht vor einem riesigen Jahr 2026 mit einem Sommer voller Live-Shows, darunter ein Headliner-Auftritt beim ‚Isle of Wight Festival‘ am 19. Juni. Lewis spielt außerdem zwei Abende im Marlay Park in Dublin am 23. und 24. Juni. Am 11. und 12. Juli wird er ‚American Express presents BST Hyde Park‘ als Headliner anführen.