Musik Oasis hätten 2027 gerne noch mehr Konzerte gespielt

Liam Gallagher and Noel Gallagher attends Oasis Don't Look Back in Anger UK Premiere - Famous-SEP26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 14:00 Uhr

Die Nachfrage nach Tickets für die nächste Oasis-Tour war offenbar noch größer, als Noel und Liam Gallagher erwartet hatten.

Die wiedervereinigte Britpop-Band geht 2027 erneut auf große Tour. Die 42 angekündigten Konzerte von ‚Oasis Live ’27‘ waren kurz nach Verkaufsstart ausverkauft. Einem Bericht von ‚The Sun‘ zufolge sollen sich mehr als elf Millionen Fans um lediglich etwas mehr als zwei Millionen verfügbare Tickets bemüht haben. Angesichts dieser Zahlen hätten die Gallagher-Brüder gerne noch zusätzliche Termine angesetzt.

„Noel und Liam waren von der Reaktion ihrer Fans überwältigt und wünschten, sie hätten noch mehr Termine hinzufügen können“, sagte ein Insider der Zeitung. Doch bei 42 Konzerten sei endgültig Schluss gewesen.

‚Oasis Live ’27‘ führt die Band durch Schottland, England, Deutschland, Spanien, die Niederlande, Frankreich, Italien, die USA und Irland. Aufgrund der enormen Nachfrage wurden bereits mehrere Zusatzkonzerte angekündigt. Besonders spektakulär fällt die Konzertserie in Knebworth aus. Vier zusätzliche Shows wurden dort angesetzt, sodass Oasis insgesamt sechs Konzerte auf dem legendären Gelände spielen werden. Knebworth besitzt in der Geschichte der Band besondere Bedeutung: Bereits 1996 spielten Oasis dort zwei ihrer berühmtesten Konzerte. Weitere Zusatztermine kamen unter anderem im Olympiastadion in Rom und in der Münchner Allianz Arena hinzu. Mehr soll es nun allerdings nicht werden. Nachdem sämtliche Tickets verkauft waren, schrieb Liam Gallagher in den sozialen Medien knapp: „Das war’s, Leute.“

Ganz ausgeschlossen scheint eine weitere Zukunft von Oasis auf der Bühne dennoch nicht zu sein. Liam deutete an, dass nach der Tour Gespräche über neues Material folgen könnten. „Hört zu, wenn mit der Tour alles gut läuft, ist der nächste Schritt wohl, dass wir uns über neue Musik unterhalten“, erklärte er. Eine weitere Tour ohne neue Songs könne er sich dagegen nur schwer vorstellen. Fans, die keine Tickets bekommen haben, können sich unterdessen zumindest noch einmal die vorherige Tournee ansehen. Die Dokumentation ‚Don’t Look Back In Anger‘ über die Oasis-Konzerte von 2025 soll ab dem 9. Oktober bei Disney+ verfügbar sein.

Auch die Art, wie die Gallagher-Brüder heute auf Tour gehen, hat sich verändert. Noel Gallagher räumte gegenüber ‚talkSPORT‘ ein, dass das Leben unterwegs nicht mehr mit den wilden Jahren der Band in den 1990ern vergleichbar sei. Liam werde während der kommenden Tour keinen Alkohol trinken. Noel selbst hatte bei der vorherigen Tour nicht darauf verzichtet, erwägt für 2027 aber offenbar ebenfalls eine Pause. „Man muss einfach früh ins Bett gehen“, sagte er. Die Zeiten hätten sich schließlich geändert. „Wir können das nicht mehr so machen wie in den 90ern; wir können es nicht einmal mehr so machen wie in den 2000ern“, erklärte Noel. Sein Fazit: „Man muss sich eben seine Schlachten aussuchen.“